26 Ocak 2021 Salı 12:14 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 12:14

Çukur 113. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Show Tv ekranlarının fenomen dizisi Çukur'un son Bölümünde; Koçovalılar bir yandan patlama yaşanan Çukur’daki yaraları sararken diğer yandan Erdenetler’in peşine düşer. Efsun’la ilgili yaşanacak gelişmeler herkes için yeni bir dönüm noktası olurken Koçovalılar’ın yaptıkları yeni intikam planı Çağatay Erdenet'in sonunu hazırlar. Çukur 113. bölüm full izle! Çukur 113. bölüm izlemek için aşağıdaki linklerden Show Tv ve Puhu Tv sayfalarına ulaşabilirsiniz.

ÇUKUR 113. BÖLÜM İZLE (PUHU TV)

Çukur dizisinini bir önceki bölümünde Akın'ın yaralandığı patlamada final sahnesi nefesleri kesmişti. Çukur 113. bölümde ise Koçovalılar hem kardeşlerinn hem de bütün mahallenin intikamını Çağatay'dan alacaktır. Çukur 113. son bölümü izlemek isteyenler aşağıdaki Show Tv, Puhu Tv linkleri üzerinden ulaşabilirler.

ÇUKUR 113. SON BÖLÜM İZLE (SHOW TV)

Show Tv ekranlarının en çok izlenen ve takip edilen dizisi Çukur 113. bölümde (4. Sezon 21. Bölüm) ekranlara geldi.

Çukur 113. son Bölümde; Akın’dan sonra Emmi ve Aliço’nun da hayati tehlikesi sürerken mahallede yaşanacak yeni patlama herkesin yüreğini ağzına getirdi.

Koçovalılar bir yandan Çukur’daki yaraları sararken diğer yandan Erdenetler’in peşine düşer. Cumali Amca ile görüşen Vartolu’nun kurduğu akıl dolu plan nefesleri kesti.

Koçovalılar’ın evinde Efsun’la ilgili yaşanacak gelişmeler herkes için yeni bir dönüm noktası olurken Koçovalılar’ın yaptıkları yeni intikam planı Erdenet ailesinden birinin daha sonunu hazırlar.

Çukur 4. Sezon 21. Bölümünde Seren'den giden sinyali takip eden Cumali ve Yamaç Çağatay'ın kaldığı eve ulaştılar. Burada Kulkan kendilerine Çağatay'ın kaldığı yerin adresini vererek Erdenetler'deki birbirine ihanet geleneğini devam ettirdiler.

ÇAĞATAY'IN SONU...

Kulkan'ın verdiği adrese gelen Cumali ve Yamaç Çağatay'ı bayıltarak ele geçirdiler.

Çukur 113. Bölümde Çağatay Erdenet Yamaç, Cumali ve Akınla son kez yüzleştikten sonra bir mayının üstünde son nefesini verdi.

Afganistan'dan dönen İskendar hastanede Akın ve Yasmin'in yanına geldi. İskendar aynı evde kaldıkları için töre gereği ikisinin de ölmesi gerektiğini söyledi. Akın Çukurlular ile Afganlar'ın arasında çıkabilecek bir savaşı hoşlandığı Yasmin'e evlilik teklif ederek engelledi.

Çukur yeni bölümüyle Pazartesi akşamı 20.00'de Show TV'de!

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