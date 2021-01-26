25 Ocak Pazartesi Reyting sonuçları: İşte reyting sıralamasına göre en çok hangi dizi

26 Ocak 2021 Salı 10:23 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 10:23

Pazartesi akşamı yarışta bu dizi ve programlardan hangisinin daha fazla izlendiğini, TİAK ölçümleri belirliyor. Pazartesi akşamı Maraşlı, Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu ve Yasak Elma ve Survivor 2021 kıyasıya yarıştı. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Günlük olarak yayınlanan programların izlenme oranlarına göre reyting sonuçları sıralanıyor. İşte Pazartesi reyting sonuçlarına göre en çok izlenen kanal ve reyting sonuçları…

Pazartesi akşamı Show Tv'de Çukur, FOX Tv'de Yasak Elma, Atv'de Maraşlı, Star Tv'de Sefirin Kızı, TRT1'de Uyanış Büyük Selçuklu ve TV8'de Survivor 2021 izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

25 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizde olacaktır.

Geçen hafta Pazartesi reyting sonuçları ise şöyle:

Total'de birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Çukur, üçüncü sırada Maraşlı yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber, üçüncü sırada Maraşlı yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 CUKUR SHOW TV

3 MARASLI ATV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 YASAK ELMA FOX

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 SURVIVOR TV8

10 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 MARASLI ATV

4 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

5 CUKUR SHOW TV

6 YASAK ELMA FOX

7 SURVIVOR TV8

8 YASAK ELMA (OZET) FOX

9 SEFIRIN KIZI STAR TV

10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV