28 Ocak 2021 Perşembe 23:55 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 23:55

Show Tv'de Perşembe günleri yayınlanan Alev Alev 12. bölüm izleyenleriyle buluştu. Alev Alev 12. bölümde; Cemre ise kızı Güneş'le ilgili aldığı ani haberle, kendini zor bir seçimle karşı karşıya bulur. Çelebi yine yapacağını yapmıştır. Öte yandan Çiçek, yüzünün düzelmesi için bir ameliyata girer. Alev Alev 12. bölümü izlemek isteyenler için Puhu Tv linki haberimizde yer alıyor. Alev Alev 12. son bölüm izleme sayfasına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

ALEV ALEV 12. BÖLÜM FULL İZLE (SHOW TV)

Alev Alev 12. bölümüyle 28 Ocak 2021 Perşembe akşamı izleyici karşısına çıktı. Alev Alev dizisi Fransız yapımı Le Bazar de la Charite dizisinden çevrilmiştir. Ay Yapım imzalı dizinin yönetmeliğini Ahmet Katıksız, Senaryosunu ise Burcu Görgün Toptaş kaleme alıyor.

ALEV ALEV 12. BÖLÜM PUHU TV İZLE!

Cemre ve Çelebi'nin adliyede karşı karşıya geldiği Alev Alev 12. bölümde; ikili arasındaki gerilim giderek yükselirken, duruşmada neler olduğu büyük merak uyandırıyor.

Cemre, boşanma davasının ilk duruşmasında Çelebi'nin kötü sürprizi ile karşılaşır.

Tarihi eserleri bulamadıkları her dakika, Kayabeyli Ailesi için çember daralırken, Çelebi riskli ama zekice planını devreye sokar.

Komiser Korkut'un, Çelebi ve Tomris'e söylediği sözler ise gerçeklerin peşini bırakmayacağının sinyalini veriyor.



Alev Alev dizisinin 12. bölümünde Rüya ve Ömer aşklarını eğlenceli ama bir o kadar da zor bir iddia ile sınarken, ilişkileri bu iddia sonucu daha derin bir boyuta adım atacaktır. İkisi de birbirlerinin hayatının nasıl olduğuna dair tecrübe sahibi olacaktır.

Ozan tefeciye olan borcuna karşılık, gururunu bir kenara bırakacağı bir karar vermek üzeredir.

Cemre ise kızı Güneş'le ilgili aldığı ani haberle, kendini zor bir seçimle karşı karşıya bulur. Çelebi yine yapacağını yapmıştır. Cemre bunun da üstesinden gelebilecek mi?

Çiçek, yüzü için zorlu bir ameliyata girer. Hapisteyken ona evlenmek istediğini söyleyen Ali'ye 'bu yüzle mi?' sorusunu sorar. Çiçek'in yüzü iyileşecek mi?

Alev Alev yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de Show TV'de!

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Çiçek'in ihbarı üzerine Ali'nin polisler tarafından yakalanıp hapse giriyor.

Hapisten çıkan Bülent ise kendisine atılan iftiranın bedelini, Tomris ve Çiçek'e çok sert ödetir.

Rüya ve Ömer arasındaki muhabbet ise giderek artmaktadır.