29 Ocak 2021 Cuma 09:31 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 09:31

28 Ocak Reyting sonuçları hakkında sabah saatlerinden itibaren araştırmalar hız kazandı. Dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçlarına göre en çok izlenen televizyon programı belli oldu. Perşembe reytinglerinde Tv8’de Survivor, TRT1’de Hükümet Kadın, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, Show Tv'de Alev Alev, Kanal D'de Babam çok değişti, FOX Tv'de Mucize doktor dizileri kıyasıya mücadele etti. Reyting ölçümleri ile dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor. Peki Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? İşte dünün reyting sonuçları

Perşembe akşamı diziseverleri ekran başına kilitleyen yapımlar yarışta bu hafta da reytinglerde kıyasıya mücadele verdi. Reyting ölçümleriyle Show Tv, Kanal D, Atv, TRT1, Star Tv gibi kanallarda dün akşam ekranlara gelen dizi, film ve programlar arasında en yüksek izleyici oranına sahip olan belirleniyor. Dün akşam yayınlanan dizilerden hangisinin daha fazla izlendiği, TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Perşembe reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte 28 Ocak 2021 reyting sonuçları…

28 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen haftanın reyting sonuçları ise şöyle;

Total'de birinci sırada Bir Zamanlar Çukurova, ikinci sırada Mucize Doktor, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Bir Zamanlar Çukurova, ikinci sırada Mucize Doktor, üçüncü sırada Alev Alev yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 MUCIZE DOKTOR FOX

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

7 ALEV ALEV SHOW TV

8 SURVIVOR TV8

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 MUCIZE DOKTOR (OZET) FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 MUCIZE DOKTOR FOX

3 ALEV ALEV SHOW TV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 SURVIVOR TV8

8 MUCIZE DOKTOR (OZET) FOX

9 ESRA EROL'DA ATV

10 ALEV ALEV (OZET) SHOW TV