26 Ocak 2021 Reyting sonuçları: Salı reyting sıralamasında kim birinci oldu?

27 Ocak 2021 Çarşamba 09:27 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 09:27

26 Ocak 2021 Reyting sonuçları hakkında sabah saatlerinden itibaren araştırmalar hız kazandı. Dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçlarına göre en çok izlenen televizyon programı belli oldu. Salı akşamı Tv8’de Survivor 2021, TRT1’de Masumlar Apartmanı, Show Tv'de Güldür Güldür Show (Tekrar), FOX Tv'de Baraj, Atv'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizileri izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting ölçümleri ile dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

Salı akşamı diziseverleri ekran başına kilitleyen yapımlar yarışta her hafta reytinglerde kıyasıya mücadele veriyor. Dün akşam yayınlanan yapımlar arasında; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Masumlar Apartmanı, Baraj, Hekimoğlu ve Survivor 2021 yer aldı. Bu dizilerden hangisinin daha fazla izlendiği, TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu.

Reyting ölçümleriyle Show Tv, Kanal D, Atv, TRT1, Star Tv gibi kanallarda dün akşam ekranlara gelen dizi, film ve programlar arasında en yüksek izleyici oranına sahip olan belirleniyor. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Salı reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte 26 Ocak 2021 reyting sonuçları…

26 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen haftanın reyting sonuçları ise şöyle;

Total'de birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada EDHO, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada EDHO, üçüncü sırada Masumlar Apartmanı özet yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 BARAJ FOX

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 HEKIMOGLU KANAL D

6 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 SURVIVOR TV8

9 BARAJ FOX

10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV