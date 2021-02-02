02 Şubat 2021 Salı 21:00 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 21:00

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. bölümüyle Atv izleyicisinin karşısına çıktı. Salı akşamları ekrana gelen dizi EDHO 181. son bölüme Hızır'ın "Bundan sonra dost most tanımam, ezer geçerim!" sözü damga vurdu. Yaman Korkmaz, çevirdiği oyunlarına bir yenisini daha ekleyerek Ceylan Çakırbeyli'nin öldürdüğü Cihan'ın yeğeni Özcan'ı ekler. Yaman Korkmaz, hem Hızır Ali'yi hem de Façalıların kızını öldürmeyi planlar. Hızır Ali bu ateş çemberinden kurtulabilecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. bölüm full izlemek için haberimizdeki linke tıklayabilirsiniz.

Atv ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. bölümünde Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağırır. Çakırbeyli ailesi yeni bir düşman edinmiştir. Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir savaşa hazırdır. EDHO 181. bölümü Atv izlemek için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 181. BÖLÜM İZLE (EDHO SON BÖLÜM İZLE ATV)

Başrollerinde; Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik ( Ceylan), Ali Sürmeli ( Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman), Sabiye Tozan (Hayriye Çakırbeyli) gibi yıldız isimlerin kadroda yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. bölümüyle izleyenlerin beğenisini kazandı.

EDHO 181. BÖLÜM ÖZETİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. bölümde Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı öldürür ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar.

Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.

Didem'i kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya, bedelini canıyla öder. İdris reis oğlu Kaya'yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak ister.

Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağırır. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir düşman edinmiştir.

Savaşa hazırlanan İdris Reis'e, doğru yolu göstermeye çalışan Tufan Reis ise arada kalır. Ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir savaşa hazırdır.

Yaman Korkmaz, çevirdiği oyunlarına bir yenisini daha ekleyerek Ceylan Çakırbeyli'nin öldürdüğü Cihan'ın yeğeni Özcan'ı ekler.

Özcan'ı Hızır Ali'nin üzerine salan Yaman Korkmaz bir taşla iki kuş vurma niyetindedir.

Yaman'ın bu hamlesi Façalılar ve İdris Reis arasındaki savaşı daha da hareketlendirecektir.