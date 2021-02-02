02 Şubat 2021 Salı 11:43 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 11:43

Çukur 114. bölümüyle izleyenlere hem duygusal hem de gergin anlar yaşattı. Çukur son bölüme Kulkan'ın Yamaç'a kurduğu tuzak damga vurdu. Çukur 114 bölümde (4. Sezon 22. Bölüm); Yamaç, Efsun'u evden kovduğu için annesine sert tepki gösteriyor. Sultan, İdris'in katili olarak gördüğü Efsun hakkında kararını söylerken Yamaç, annesine rest çekerek Efsun'un peşine düşüyor. Sultan Hanım, Efsun'u kabul edecek mi? Çukur 114. bölüm full izle Puhu Tv!

Çukur son bölümde Koçovalılar hem kardeşlerinin hem de bütün mahallenin intikamını Çağatay'dan almıştı. Aksiyonun hız kesmediği dizinin son bölümünde yine Koçovalılar ile Erdenetler arasında sular durulmadı. Yeni bölümde Yamaç, Efsun'u arayacak. Yamaç düştüğü tuzaktan nasıl kurtulacak? Çukur 114. bölümü izlemek isteyenler aşağıdaki Show Tv, Puhu Tv linkleri üzerinden ulaşabilirler.

ÇUKUR 114. SON BÖLÜM İZLE (SHOW TV)

Çukur 114. bölümü izlemek için Show Tv ve Puhu Tv sayfalarına ulaşabilirsiniz.

ÇUKUR 114. BÖLÜM İZLE (PUHU TV)

Çukur 4. Sezon 22. Bölümünde (114. Bölüm); Yamaç, Çağatay’ın ölümü sonrası nihayet rahat bir soluk alacağını düşünürken Efsun’un evden gittiğini öğrendiğinde çok üzülecek ve hemen onu aramaya başlayacak.

Yamaç, Efsun'u evden kovduğu için annesine sert tepki gösteriyor. Sultan, İdris'in katili olarak gördüğü Efsun hakkında kararını söylerken Yamaç, annesine rest çekerek tartışmaya son noktayı koyuyor.

Sultan Koçovalı'nın evden kovduğu Efsun gidiyor. Yamaç ise Efsun'u evden kovduğu için annesine sert tepki gösteriyor. Efsun'u yakalayıp darp eden Kulkan Erdenet onu öldürecek mi? Yamaç, Efsun'u bulmak için nasıl bir tuzağın içine düşecek?

Akın ve Yasmin’in düğün hazırlıklarıyla Koçovalılar savaşa kısa bir ara verecek. Koçovalılar’ın uzun bir aradan sonra düzenledikleri ilk düğün gergin bir bekleyişe sebep olacak.

Nihayet eve dönme zamanı geldiğini öğrenen Vartolu, Cumali Amca ile birlikte Çukur’a yolculuğunda hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak. Efsun’un annesi tarafından evden kovulduğunu ve Kulkan tarafından kaçırıldığını öğrenen Yamaç öfkeyle Kulkan’ın peşine düşecek.

Nefesleri kesen karşılaşmanın sonucu herkesi şaşkınlığa uğratacak.

ÇUKUR 114. BÖLÜM ÖZETİ

Çukur 4. Sezon 22. Bölümünde (114. Bölüm); Mide bulantısı nedeniyle tuvalete giden Damla'nın yanına giden Cumali burada hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Damla'nın sözleriyle baba olacağını işiten Cumali büyük bir sevinç yaşadı ve sevincini ailesiyle paylaştı!

YAMAÇ GERÇEKLERİ ÖĞRENİR

Efsun'un evden gidişiyle birlikte üstünde olan üzüntüyü atamayan Yamaç, Saadet'in söyledikleriyle gerçekleri öğrendi. Efsun'un evden zorla Sultan Koçovalı tarafından gönderildiğini öğrenen Yamaç annesinden hesap sordu. Babasının katili olarak kendini söyleyen Yamaç annesine karşı geldi.

Sultan, İdris'in katili olarak gördüğü Efsun hakkında kararını söylerken Yamaç, annesine rest çekerek tartışmaya son noktayı koyuyor. Yamaç'ın sert sözlerinin ardından annesi ne yapacak? Sultan Hanım, Efsun'u kabul edecek mi?

YAMAÇ, EFSUN'UN PEŞİNDE

Efsun'un peşine düşen Yamaç, Kulkan tarafından gelen telefon ile adresi öğrendi. Kulkan, Efsun'un peşinde olan Yamaç'ın karşısına ordu yığarken Yamaç için geriye tek seçenek vardı. Efsun'u kurtarmak için herkesi indirmek!

'AFGANİSTAN'DAYIZ'

Efsun'u kurtarmak için Kulkan'ın tuzağına bilerek giden Yamaç burada karşısına çıkan adamları birer birer indirip Efsun'a ulaşmayı başardı ancak son hamle Kulkan'dan geldi. Yamaç'ı elektro şokla bayıltan Kulkan büyük hamlesini başlattı. Yamaç'ı alarak Afganistan'a götüren Kulkan herkesi şoke etti.

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