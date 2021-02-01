01 Şubat 2021 Pazartesi 21:00 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 21:00

Maraşlı 4. bölümü izleyenleri ekran başına kilitledi. Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı yeni dizi Maraşlı 4. bölümde Maraşlı'nın Mahur'a söylediği “İnsan iki şeyi göremez; Bir çok uzaktakini, bir de yakındakini…” sözleri hafızalara kazındı. Savaş Mahur'a babasının eski ortağını işaret eder. Mahur'u öldürmek isteyen kimdir? Maraşlı 4. bölüm full izle! İşte Maraşlı 4. bölüm tek parça izleme linki ve son bölümde yaşananlar...

Yayınlandığı ilk bölümden bu yana beğeniyle izlenen Maraşlı 4. bölümü ile izleyiciyi aksiyon dolu sahnelere taşıdı. Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur, yönetmenliğini ise Arda Sarıgün'ün üstlendiği Maraşlı 4. bölümü full izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

MARAŞLI 4. BÖLÜM İZLE

Maraşlı 4. bölümde Aziz Türel, Necati ve İlhan alevler içindeki arabadan kurtulmayı başarır. Ama Necati o an yaşadığı duyguyu hiç unutmayacaktır. Necati'nin babası ve kardeşiyle yaşadığı bu hayati olay nedir?

Maraşlı, Mahur'u kaçıran Savaş'ı köşeye sıkıştırır. Savaş, Mahur'un aklına babası ile ilgili şüphe tohumları ekmektedir. Babasının eski ortağı Ömer Bey'den bahseder. Savaş, Maraşlı'dan kaçarak arabası ile uzaklaşır.

Mahur'un artık büyük bir şüphesi vardır. Ömer neden ölmüştür? Ömer kimdir?

Mahur'un kafası çok karışıktır, Maraşlı ile dertleşir. Mahur'un yüreğinde büyük bir acı vardır. Mahur'u öldürmek isteyen kimdir? Üstelik kendi ailesinden…

Maraşlı'nın yanında kendisini güvende hissettiğini söyleyen Mahur'a ailesi karşı çıkar.

Mahur'un, Maraşlı'ya yaptığı sürpriz teklife herkes şoke olur. Maraşlı, kızı Zeliş'in de hayatını etkileyebilecek bu teklifi kabul edecek mi?

İlhan, şirket için aldıkları yüklü miktardaki krediyi ödeyememektedir. Türel Ailesi şirketi kaybetme riski ile yüzleşir.

İlhan, Ozan'a ne yapıp edip para bulması konusunda emirler verir. Ozan'ın şirkete yatırımcı olması için bulduğu kişi herkesi çok şaşırtacaktır. Türel Holding'in yeni yatırımcısı kim olacaktır?

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Maraşlı, Mahur'a onu öldürmek isteyenin aile içinden biri olduğunu söyler ve şüphelerinin sebebini anlatır. Mahur delirecek gibi olur.

Mahur, ailesinden birinin onu öldürmek istediği gerçeği ile mücadele etmekte zorlanır. Maraşlı ise bu gerçeğe ulaşabilmek için Mahur'la birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyler.

Savaş, tutuksuz yargılanma talebi ile serbest bırakılır. Artık tüm aile üyeleri hem Mahur için hem de kendileri için korkmaya başlarlar. Hayatı hala tehlikede olan Mahur için Savaş yeni bir anlaşma yapmak ister. Maraşlı, hayatı tehlikede olan Mahur'u korumak için onu ıssız bir dağ evine getirir. Bu durum Türel ailesinde panik yaratır. Maraşlı, Mahur'u ailesinden bile koruması gerektiğini düşünmektedir.