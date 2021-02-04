04 Şubat 2021 Perşembe 16:00 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 16:00

Maraşlı 5. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Maraşlı 5. bölüm fragmanında; Maraşlı "Ben sana neden gardaş demiyorum biliyor musun? Elden gardaş olur, hemşehriden gardaş olur, yedi yabancıdan bile gardaş olur, ama hainden olmaz." sözleri dikkat çekti. Savaş ise telefonda birine "Mahur ile konuş, ifadesini değiştirmezse herkes için çok kötü olacak, hepimiz için..." diyor. Peki Maraşlı 5. Bölümde neler olacak? İşte Maraşlı 5. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

MARAŞLI 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Maraşlı 5. bölümde Savaş, Mahur'un ailesindeki düşmanı ile telefonda konuşuyor. "Mahur ile konuş, ifadesini değiştirmezse herkes için çok kötü olacak, hepimiz için..." diyor. Öte yandan Maraşlı'nın "Bence aşk bir kadına yada erkeğe harcanamayacak kadar özel bir duygu" sözleri izleyenleri düşündürdü. Pazartesi akşamları Atv'de yayınlanan dizide başarılı oyuncu Burak Deniz 'Maraşlı', Alina Boz ise 'Mahur' karakterine hayat veriyor.

MARAŞLI 5. BÖLÜM FRAGMANI

Maraşlı dizisi 5. yeni bölümüyle 8 Şubat 2021 Pazartesi akşamı ATV'de olacak.

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Maraşlı dizisinin yayınlanan son bölümünde; Aziz Türel, Necati ve İlhan alevler içindeki arabadan kurtulmayı başarır. Ama Necati o an yaşadığı duyguyu hiç unutmayacaktır.

Maraşlı, Mahur'u kaçıran Savaş'ı köşeye sıkıştırır. Savaş, Mahur'un aklına babası ile ilgili şüphe tohumları ekmektedir. Babasının eski ortağı Ömer Bey'den bahseder. Savaş, Maraşlı'dan kaçarak arabası ile uzaklaşır.

Maraşlı'nın yanında kendisini güvende hissettiğini söyleyen Mahur'a ailesi karşı çıkar. Mahur'un, Maraşlı'ya yaptığı sürpriz teklife herkes şoke olur.

İlhan, şirket için aldıkları yüklü miktardaki krediyi ödeyememektedir. Türel Ailesi şirketi kaybetme riski ile yüzleşir.

İlhan, Ozan'a ne yapıp edip para bulması konusunda emirler verir. Ozan'ın şirkete yatırımcı olması için bulduğu kişi herkesi çok şaşırtacaktır.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı dizinin yayınlanan yeni bölümü soluksuz izlendi.

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski bir asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözüpek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz 'Maraşlı', Alina Boz ise 'Mahur' karakterine hayat veriyor. Maraşlı'nın görkemli oyuncu kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu (Aziz), Rojda Demirer (Firuzan), Saygın Soysal (Savaş), Cemil Büyükdöğerli (İlhan), Melis İşiten (Dilşad), Serhat Kılıç (Necati), Cihan Yenici (Ozan) yer alıyor.

Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo, Ercan Uğur'un, yönetmenliğini ise Arda Sarıgün'ün üstlendiği; kadrosunda Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Serhat Kılıç, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala ve Bedriye Roza Çelik'in rol aldığı "Maraşlı" her Pazartesi saat 20.00'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.