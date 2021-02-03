03 Şubat 2021 Çarşamba 21:00 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 21:00

Sadakatsiz 16. bölüm izleyenlerini yine ekran başına kilitledi. Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz 16. bölümde; Derin'e yaptığından dolayı tepki gösteren Volkan, Asya'ya durumu düzelteceğini anlatmaya gittiğinde evde Turgay'ı görür. Turgay, oğlunun gidişiyle perişan olan Asya'yı zor zamanlarında yine yalnız bırakmayacaktır. Sadakatsiz 16. bölüm full izleme sayfası haberimizde yer alıyor. Başrollerini Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen'in paylaştığı Sadakatsiz 16. bölüm izleme linki.

Sadakatsiz dizisi 16. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. Doctor Foster dizisinin Türkiye uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin son bölümü izleyenler tarafından heyecanla takip edildi. Başrollerinde; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in oynadığı Sadakatsiz'in son bölümü izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sadakatsiz 16.bölümde Asya, oğlunun gidişiyle perişan oluyor. Ali hatasını anlayıp evine dönecek mi? Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de! Sadakatsiz 16. bölüm izle!

SADAKATSİZ 16. BÖLÜM İZLE KANAL D

Sadakatsiz 16. bölümde; Ali’nin aldığı karar Asya ile Volkan için yepyeni bir sınav haline gelmiştir.

Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz” 16. bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünün konusu şöyle;

Ali ve Derin'in Volkan'dan habersiz yaptıkları hamle, iplerin gerilmesine yol açıyor.

Ali’nin aldığı karar Asya ile Volkan için yepyeni bir sınav haline gelmiştir ancak Asya oğlu için en doğru adımları atmaya karalıdır.

Derin’in planları Volkan’la arasındaki iplerin gerilmesine sebep olurken, Volkan’ın çözmesi gereken bambaşka sorunlar ortaya çıkar.

Derin, Asya'yı alt etmek için Ali'yi kullanıyor!

Derin, Asya'yı sinirlendirmek için Ali'yi planlarına alet ediyor. Fakat hiç ummadığı şekilde Volkan'dan tepki görüyor. Volkan durumu anlatmak için Asya'nın evine gidince bir şok yaşıyor. Turgay'ı Asya'nın evinde gören Volkan ne yapacak?

Volkan, Ali'yi ikna ederek babasında kalmaya zorlayan Derin'in oyununu farkeder. Derin’in planları Volkan’la arasındaki iplerin gerilmesine sebep olur. Derin'e hesap soran Volkan, Ali'nin böyle zor bir dönemde annesine de ihtiyacı olduğunu söyler. Asya'yı teselli edip konuşmaya giden Volkan'ı bir sürpriz beklemektedir.

Ali’nin içine düştüğü çıkmaz büyürken, oğluna yardımcı olmak isteyen Asya hangi beklenmedik gelişme ile karşı karşıya kalacaktır?

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D’de...