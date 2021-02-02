02 Şubat 2021 Salı 23:55 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 23:55

Hekimoğlu 35. bölüm Kanal D ekranlarında izleyenleriyle buluştu. Salı akşamları ekrana gelen Hekimoğlu'nun 35. son bölümünde İpek, son dönemde uğradıkları baskılar yüzünden Ateş'in ilaçlarını azaltmaya karar verir. Ekibi, ilaçları azaltıldığı için çektiği ağrıların artması yüzünden, Hakimoğlu’nun sağlıklı kararlar verip veremediğini sorgulamaya başlar. Ateş doğru kararı verebilecek mi? Hekimoğlu 35. bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor.

HEKİMOĞLU 35. BÖLÜM İZLE

Hekimoğlu 35. bölümde; Hekimoğlu’nu hapse atmaya adeta ant içmiş olan Mahir Komiser, soruşturma izni çıkarttırıp hastanede kendisine çalışacak bir mekan ayarlar. Artık iyice yakınlarına giren Mahir’in niyeti, Orhan’dan sonra şimdi de Ateş’in ekibini sıkıştırmak ve ekiptekilerin birbirinden şüphe etmesini sağlayarak, içlerinden birini konuşturmaktır.

Melis’in boşanmış anne ve babası, hiç bir konuda anlaşamayıp kızlarının hayatını tehlikeye sokunca, Melis’le ilgili karar verme yetkisi İpek’e verilir.

Hekimoğlu 35. bölümde; Babasıyla gittiği lunaparkta fenalaşan küçük Melis, apar topar hastaneye getirilir. Küçük kızı kurtarmak için Hekimoğlu ve ekibi seferber olur.

Altı yaşında bir çocuğun safra kesesinde oluşan taşların gizemi çözülebilecek mi? İpek, aldığı sorumluluğun altından kalkabilecek mi?

İpek, son dönemde uğradıkları baskılar yüzünden Hekimoğlu’nun ilaçlarını azaltmaya karar verir. Ekibi, ilaçları azaltıldığı için çektiği ağrıların artması yüzünden, Hakimoğlu’nun sağlıklı kararlar verip veremediğini sorgulamaya başlar.

Hekimoğlu doğru kararı verebilecek mi? Orhan'la Hekimoğlu'nun arası düzelecek mi?

İpek'in zor zamanları!

Daha önce çocuk yapmayı deneyen İpek, annelik içgüdülerine yenik düşüyor. Küçük hasta için elinden geleni yapmaya çalışan İpek zorlanıyor. Hekimoğlu ise İpek'i kullandığı ilaç yüzünden azarlıyor. Kızın ameliyatına giren İpek ani bir hamle yapmak zorunda kalıyor!

Mahir, İpek'e tüm hastanenin soruşturma altında söyler. Bu durumdan endişe eden İpek, Ateş'e gider ve Orhan'ın başına gelenlerden sonra olayı çözmeleri gerektiğini söyler. Ancak Hekimoğlu'nun pes etmeye niyeti yoktur. Orhan, Hekimoğlu ile ilgili olan gerçekleri Mahir'e anlatacak mı?

Diğer taraftan küçük bir kız acil olarak hastaneye getirilir. Hekimoğlu önderliğindeki ekip vakayı çözmeye çalışır ancak pek çok pürüzler karşılaşır. Hekimoğlu ise küçük kızı kurtarmaya kararlıdır.