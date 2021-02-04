04 Şubat 2021 Perşembe 20:31 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 20:31

Mucize Doktor 48. bölümüyle izleyenlerinin karşısına geçti. FOX TV'nin fenomen dizisi Mucize Doktor, yeni bölümüyle ekrana geldi. Mucize Doktor 48. bölümde; Vuslat, Ali'ye temizlik yaptırıyor. Ferman ise zor bir vakayla karşılaşıyor. Hamile hastaya, ikiz bebeklerinden birini almak zorunda olduğunu söylüyor. Öte yandan Nazlı, Ali'ye kendisini terk ettiğini ve kalbinin çok kırık olduğunu söylüyor. Mucize Doktor son bölüm ful izleme linki ve yeni bölüm fragmanı. Mucize Doktor 48. son bölüm ful izle FOX Tv! CANLI İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

MUCİZE DOKTOR 48. BÖLÜM FUL İZLE

Başrolünü Taner Ölmez'in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi 48. bölümüyle seyirci karşısına çıktı.

MUCİZE DOKTOR 48. BÖLÜM ÖZETİ

Mucize Doktor 48. bölümde; Ali, Vuslat'ın omuzlarına yüklediği muhbirlik görevi altında ezilmektedir. Bu sırada yeni yönetimden zarar gören Tanju ve Beliz gibi birçok kişi Vuslat'a karşı gizliden gizliye diş bilemekte ama kimsenin elinden bir şey gelmemektedir.

Vuslat, Ali'ye temizlik gibi işler yaptırarak onu caydırmaya çalışır. "Seni geldiğin yere gönderiveririm" diyen Vuslat'ın baskılarına daha fazla dayanamayan Ali, sonunda muhbirlik yapar. Ali, Vuslat hanıma Ferman'ın vakasından bahseder. Vuslat ise Ferman'dan iki bebeği birden kurtarmasını ister. Ali'nin Ferman'la araları açılır.

Ali'nin yaşadıklarına daha fazla kayıtsız kalamayan Adil, ilk kez Vuslat'a karşı bir girişimde bulunur. Ezo'nun onun kızı olduğunu bildiğini söyler. Ama Vuslat'ı indirmek hiç de kolay olmayacaktır.

Hastaneye çok zor bir vaka gelir. Hamile bir kadın ve eşi kaza yapar. Kamyondan düşen inşaat demiri adamın kafasına saplanmış halde gelir.Ferman hamile kadına bebeklerinden birini seçmek zorunda olduğunu söyler. Kadın, üzüntüden perişan bir halde seçim yapamayacağını söyler. Ferman iki bebeği de kurtarabilecek mi?

Nazlı ise Ali'ye kendisini terk ettiğini ve kalbinin çok kırık olduğunu söylüyor.

Başrolünü Taner Ölmez'in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut VE Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuları da barındıran Mucize Doktor yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de FOX'ta!