05 Şubat 2021 Cuma 20:55 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 20:55

Son Yaz 6. bölümüyle izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Son Yaz 6. bölümde Canan, Akgün yüzünden Selim'e çok kızgındır. Selim, bir yandan Canan'ın boşanmak için tekrar harekete geçmesi, diğer yandan yaptığı operasyonun başarısız olması yüzünden çok gergindir. Canan işi boşanmaya kadar götürecektir. Savcı Selim ve Canan mahkemede boşanmak için kararını açıklayacak. Son Yaz 6. bölüm full izle tek parça! CANLI İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ. Dizi sona erdikten sonra aşağıdaki link üzerinden tamamını izleyebilirsiniz.

SON YAZ 6. BÖLÜM FULL İZLE

Son Yaz 6. bölümde; Canan, Akgün'ün gerçek kimliğini öğrenmiştir ve Selim'e çok kızgındır.

Selim ve Akgün'ün gitmesini talep eden Canan, onlar gidene kadar çocuklarla beraber Emellere yerleşir.

Selim, bir yandan Canan'ın boşanmak için tekrar harekete geçmesi, diğer yandan yaptığı operasyonun başarısız olması yüzünden çok gergindir.

Selim başarısız operasyonu tersine çevirmek için baskın yaptığı uyuşturucunun peşine düşer, Akgün'ün de yardımını ister.

Akgün ise Soner'in sıkıştırmasıyla Latif'in yerini öğrenmek ve Selim'in olanları ortaya çıkarmasını engellemek zorundadır. Yağmur, Akgün'ün kendisini öpmeye kalkmasını aklından çıkarmaya çalışırken aynı zamanda Akgün'den uzak durmaya çalışır.

Ama Altay'ın, annesinin kararından sonra kötü etkilenip ortadan kaybolması onu, yeniden Akgün'le yan yana getirir.

Son Yaz yeni bölümüyle her hafta Cuma akşamı saat 20.00'de FOX'ta!

SON YAZ KONUSU

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın'dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara'nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın'ı (Alperen Duymaz) Selim Kara'nın bizzat koruması...

Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur.

Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim'i; İzmir'de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir.

Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün'ü ailesinin yanına İzmir Çeşme'de bulunan Adalet Sitesi'ne götürmek zorunda kalır.

Selim'in beklenmeyen misafiri Akgün'ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege'de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.

Son Yaz Oyuncuları

FOX Tv ekranlarında yayınlanan Son Yaz dizisinin Başrollerinde; Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit, Hafsanur Sancaktutan, Emre Karayel, Sinan Tuzcu, Şebnem Dönmez, Arif Pişkin, Sezer Koç, Halil Babür, Yasemin Yazıcı, Erdem Şanlı, Yunus Narin, Ata Nedim Arman, Sarp İkiler, Cengiz Okuyucu rol alıyor.

Son Yaz her Cuma 20.00'de FOX'ta!