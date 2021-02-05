05 Şubat 2021 Cuma 23:45 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 23:45

Star Tv'de yayınlanmaya başlayan yeni dizi Seni Çok Bekledim 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Özcan Deniz'in yeni dizisi Seni Çok Bekledim'in 2. bölümünde Ayliz ve ikiz kardeşi Erol, kardeş olduklarını bilmeden tanışıyor. Öte yandan Ayliz, nişanlısına bir başkasını sevdiğini söylüyor. Nişanlısı Serkan ise "Senin kirli geçmişini öğrendiğinde de seni sevecek mi?" sorusuyla Ayliz'e unutmak istediği acı gerçeği hatırlatır. Ayliz geçmişinde ne yaşadı? Seni Çok Bekledim 2. bölümü Puhutv'den veya Star Tv'den izleyebilirsiniz.

Seni Çok Bekledim 2. bölüm izleyenler tarafından oldukça başarılı bulundu. Sosyal medyada da gündeme gelen dizi, Hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz'in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkını konu alıyor. Seni Çok Bekledim 2.bölüm izle Puhutv!

SENİ ÇOK BEKLEDİM 2. BÖLÜM İZLE PUHUTV!

Seni Çok Bekledim 2. bölümü yayınlandı. Seni Çok Bekledim dizisi yeni bölümleri ile her hafta cuma akşamı Star Tv'de izleyici karşısına çıkıyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM 2. BÖLÜM İZLE STAR TV

Kadir'in, babasının yadigarı yüzüğün yuvarlanıp Ayliz'in ayaklarının dibine gelmesi Ayliz'i şok eder. İlk bölüm finalinde Kadir'in yüzüğünü bulan Ayliz, artık kalbinin sesini dinlemeye karar verip, Kadir'e seslenmişti. O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir'i her seferinde Ayliz'e daha da yakınlaştırsa da Ayliz'i ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir.

Seni Çok Bekledim 2. bölümde Ayliz; kimseye bağlanmamayı, annesi onu kimsesizler yurduna bırakıp gittiğinde öğrenmiştir. Serkan ile de bu yüzden evlenmek ister. Aşık değildir ona. Sadece güvenli bir limandır gözünde. Ama Kadir'i görünce her şey değişir. Yıllardır kaçtığı hissin bu olduğunu hemen anlar.

Ayliz Kadir'den uzak durmaya çalışsa da hayat görünmeyen iplerle bağlar ikisini birbirine ve her defasında tekrar bir araya gelirler. Ayliz bu hislerle tanıştıktan sonra Serkan'la evlenemez ama Kadir'den de uzak durmaya çalışır. Sonunda Ayliz ve Kadir kavuştuklarında büyük bir sır açığa çıkar.

İki ailenin iç içe geçmiş kirli sırları bir bir ortaya çıkarken, Kadir ve Ayliz'in aşkı bu sınavdan geçebilecek mi?

Seni Çok Bekledim dizisinin 2. bölümünde sırlar yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Erol gerçek ailesini bulabilecek mi?

SENİ ÇOK BEKLEDİM İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadir, Ayliz ile babasının ona verdiği yüzük sayesinde tanışır. Bunun bir tevafuk olduğuna inanan Kadir, Ayliz'den yüzüğü bir başkasına vermesini ister. Yüzüğün geri geleceğine inanan Kadir, Ayliz'e hikayesini anlattığı yüzüğün elbet bir gün ona ya da kendisine geri döneceğini söyler. Ayliz içten içe, düğününe günler kala bile bir mucize olup yüzüğün kendisine dönmesini beklemektedir. Ve yüzük bir kez daha Ayliz'e gelir.

DİZİDE KİM KİMDİR?

Dizide Cemal, Erol'un gerçek babasıdır fakat Erol bunu bilmiyordur. Öte yandan Erol ve Ayliz ikiz kardeştir.

Yönetmenliğini Şahin Altuğ üstlendiği Skala Yapım ve DNZ Film imzalı Seni Çok Bekledim 2. bölümünde izleyicinin aklındaki soru işaretlerini silmeye başladı. Cemal'in ilk bölümde yanına gittiği yaşlı adamın kim olduğuysa merak edildi. Cemal'in herkesten uzak bir yerde tuttuğu yaşlı adam Kadir'in babası mı?

Skala Yapım ve DNZ Film imzalı Seni Çok Bekledim dizisinin yönetmenliğini Şahin Altuğ üstleniyor.