05 Şubat 2021 Cuma 12:52 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 12:52

Akrep 9. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Star Tv ekranlarında Perşembe akşamı yayınlanan Akrep 9. son bölümde; Ferda'nın cinayetin ardından gizlice çektiği ve Aras'ın Berna'yı suya attığı görüntüleri içeren harici disk Perihan'ın adeta kara kutusu olan, Hacer'in eline geçer. Ferda, gözünü karartarak elindeki tüm kozları masaya sürer. Akrep son bölüm izle tek parça olarak haberimizden izleyebilirsiniz. Akrep 9. bölüm full izle Puhu Tv!

AKREP SON BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA STAR TV!

Akrep son bölümde Ferda'nın en büyük korkusu ise annesinin, kardeşini öldürdüğünü öğrenmesidir. Nefretle bile yüzüne bakmayacağından korkmaktadır. Yapımını 1441 Productions'un, yapımcılığını İrfan Şahin'in üstlendiği Akrep dizisinin Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim'in rol alıyor.

AKREP 9. BÖLÜM İZLE PUHU TV!

Ferda'nın cinayetin ardından gizlice çektiği ve Aras'ın Berna'yı suya attığı görüntüleri içeren harici disk Perihan'ın adeta kara kutusu olan, Hacer'in eline geçer. Hacer'in görüntüleri izlediğini fark eden Ferda onu tehdit etmeye çalışsa da Hacer'in farklı planları vardır. Ne Ferda'ya pabuç bırakacak ne de Perihan'ı üzmesine izin verecektir! Köşeye sıkışan Ferda, sonraki adımını planlarken; Fikret'in de cinayetle ilgili bir görgü tanıdığına ulaştığını öğrenerek iki ateş arasında kaldığını fark eder.

Duru'nun, babası ve teyzesi arasındaki ilişkiyi öğrenmesi Ferda'nın tüm cephelerde köşeye sıkışmasına ve paniklemesine sebep olur. Gerçeği öğrenen Duru, Merve'ye hesap sorarak bu ilişkiden haberi olup olmadığını sorgular. Kızını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalan Ferda, gözünü karartarak elindeki tüm kozları masaya sürer.

Ferda, tüm cephelerde köşeye sıkışmışken Perihan'ın kendisine karşı kurduğu plandan tümüyle habersizdir. Perihan, ikisinin bir şeyler bildiğinden emin harekete geçer! Bir yandan da asla kızım olarak kabul etmeyeceğim dediği Ferda'nın terk ettiği kızı Ayşem üzerine kurduğu planı tıkır tıkır işlemektedir.

Fikret ise görgü tanığını kullanarak cinayetin ortaya çıkmasına çabalarken büyük bir şok yaşar.