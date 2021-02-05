05 Şubat 2021 Cuma 20:50 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 20:50

Ramo 31. bölümüyle Show Tv ekranlarında izleyenlerinin karşısına çıktı. Son bölümde Sibel ve Ramo'nun düğünü kana bulanmıştı. Birçok insanın ölümüne neden olan olayda herkes Sibel'in yaşaması için dua etmektedir. Ramo 31. bölümde Sibel'in hayatı Nehir'e bağlıdır. Nehir, bunun karşılığında Ramo'dan çok zor bir şey ister. Dizinin yayınlanan yeni bölümüne Ramo'nun Nehir'e verdiği söz damga vurdu. Heyecanla izlenen Ramo son bölüm özeti haberimizde yer alıyor. Ramo 31. bölüm full izle Show Tv!

RAMO 31. BÖLÜM FULL İZLE SHOW TV

Ramo'nun geçen hafta yayınlanan son bölümünde; Gizem'in Nehir'e korumaları haber vermesi ile Korkut'un adamları saldırıya geçti. Düğüne saldıranlara Serdengeçenler ve Ramo'un ailesi karşılık verdi. Cabbar'ın yanından düğüne geri dönen Ramo, Sibel'i karnından yaralanmış halde buldu.

Ramo 31. bölümde ise; Ramo ve Sibel'in düğününe yapılan baskın birçok insanın ölümüne neden olur. Sibel ağır yaralıdır ve hayatının kurtulması Nehir'e bağlıdır.

Nehir, Sibel'in hayatı karşılığında Ramo'dan çok ağır bir bedel ödemesini ister.

Diğer yandan Ramo, düğüne saldıranların Korkut'un adamları olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşebilmek için Mazhar'dan masayı toplamasını ister.

Ramo, Korkut'un en ağır şekilde cezalandırılmasını isterken Korkut'un elinde de Ramo'yu bitirecek büyük bir koz vardır.

Ramo, hiç bu kadar zor durumda kalmamıştır. Ramo, Nehir'e ne için söz verdi?

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Ramo, büyük patronlar tarafından İstanbul'da nizam ve intizamı yeniden kurmak için görevlendirilir. Kabul etmezse de bütün ailesi yok edilecektir.

Sibel'in hiç bilmediği Gizem adında bir kardeşi vardır ve bir gün birden bire karşısına çıkar. Aslında onu Nehir bulmuştur. Gizem'in Nehir hakkında söyleyecekleri Sibel ve Ramo'yu dehşete düşürür.

Bütün bu karmaşanın içinde Ramo'nun Sibel'e büyük bir sürprizi vardır. Bu sürpriz Sibel'i oldukça mutlu edecektir.

Ramo ve Sibel'in düğününe silahlı saldırı yapılır ve birçok insan ölür.

Ramo yeni bölümüyle Cuma akşamı 20.00'de Show TV'de!