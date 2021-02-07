07 Şubat 2021 Pazar 20:46 - Güncelleme: 07 Şubat 2021 Pazar 20:46

Kefaret 12. bölümü ile izleyiciyi ekran başına kilitledi. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay (Zeynep) ve Mert Fırat'ın (Sinan) yer aldığı Kefaret 12. bölümde Sinan, Cansu'yu Kartal'dan korumak için çiftliği korumaya alırken Arzu'yu da Ahmet'in evinde gözaltında tutmaya başlar. Zeynep gerçeği öğrenebilecek mi, Sinan Cansu'yu Kartal'dan koruyabilecek mi? Kefaret 12. bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayınız.

KEFARET 12. BÖLÜM İZLE

Pazar akşamları FOX Tv'de yayınlanan dizinin başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur paylaşıyor. Kefaret dizisi, Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanmıştır. Kefaret 12.bölüm full izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.

Hiç beklemediği bir anda Cansu'yu Zeynep'in yanında gören Sinan, kızı Kartal'dan korumak için çiftliği korumaya alırken Arzu'yu da Ahmet'in evinde gözaltında tutmaya başlar.

Arzu bir an önce iyileşip Cansu'yu Zeynep'in yanından almak için planlar yaparken Zeynep'in gerçek çocuğunun Cansu olabileceği yönündeki şüpheleri artmaktadır.

Sinan ve adamlarının baskınından kıl payı kurtulan Kartal ise Mehmet'i takip ederek Cansu'nun yerini tespit eder. Zeynep gerçeği öğrenebilecek mi, Sinan Cansu'yu Kartal'dan koruyabilecek mi?

KEFARET KONUSU

Kefaret dizisinde Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet( Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde her şeyini kaybetti. Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi. Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu. Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi. Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri almaları konu olarak işlenmektedir.