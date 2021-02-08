İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Şubat 2021 Pazartesi / 26 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0806
  • EURO
    8,5393
  • ALTIN
    417.842
  • BIST100
    1534.91
  • Haberler
  • >
  • Dizi
  • >
  • Çukur 115.bölüm full izle! Çukur 115. son bölüm izle Puhu Tv! (Çukur 4.Sezon 23.Bölüm)
Dizi

Çukur 115.bölüm full izle! Çukur 115. son bölüm izle Puhu Tv! (Çukur 4.Sezon 23.Bölüm)

Çukur 115. bölümü ile izleyenlerinin karşısına çıktı. Show Tv'nin fenomen dizisi Çukur'un yayınlanan son bölümünde(Çukur 4.Sezon 23.Bölüm); Yamaç'ı Afganistan'a kaçıran Kulkan, türlü işkencelerle onun aklını kaçırmasına neden olur. Sevenleri Yamaç'ın izini sürerken Aliço, Afganistan'da onu bulur ama Yamaç artık eskisi gibi değildir. Çukur 115. son bölümü Puhu Tv veya Show Tv'den full izlemek isteyenler için Çukur 115. son bölüm tek parça olarak haberimizde yer alıyor.

08 Şubat 2021 Pazartesi 20:54 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 20:54
ABONE OL

Çukur dizisinin son bölümü Pazartesi akşamı Show Tv ekranlarında yayınlandı. Çukur 115. bölüme Kulkan'ın Yamaç'a uyguladığı işkenceler damga vurdu. Çukur 115 bölümde (4.Sezon 23.Bölüm); Kulkan tarafından Afganistan'a kaçırılan Yamaç'ın işkence gördüğüanlarda bulunduğu zor durum korku dolu anlara sahne oldu. Yamaç'ın yaşadığı değişim dikkat çekerken, Aliço ile karşılaştığı anlar ise büyük heyecan uyandırdı. Çukur 114. bölüm full izle Puhu Tv!

Çukur son Efsun'un annesi tarafından evden kovulduğunu ve Kulkan tarafından kaçırıldığını öğrenen Yamaç öfkeyle Kulkan'ın peşine düşmüştü. Aksiyonun hız kesmediği dizinin yeni bölümünde Yamaç düştüğü tuzaktan nasıl kurtulacak? Çukur 115. bölümü full izlemek isteyenler aşağıdaki Show Tv, Puhu Tv linkleri üzerinden ulaşabilirler.

ÇUKUR 115. SON BÖLÜM FULL İZLE (SHOW TV)

Yamaç'ın bir anda ortadan kaybolması Koçovalılar'ı endişe içinde bıraksa da Vartolu'nun Cumali Amca'yla birlikte Çukur'a geri dönmesi aileyi daha büyük bir sürprizle karşılaştıracak.

ÇUKUR 115. BÖLÜM İZLE PUHU TV!

ÇUKUR 115. BÖLÜM ÖZETİ (ÇUKUR 4. SEZON 23. BÖLÜM)

Çukur 115. bölümde Kulkan tarafından Afganistan'a kaçırılan Yamaç'ın işkence gördüğü anlar Çukur son bölüme damga vurdu. Yamaç'ın içinde bulunduğu zor durum korku dolu anlara sahne oldu.

Yamaç'ın Kulkan tarafından Afganistan'da tutulduğu yerden geri dönüp dönemeyeceği ise merakla beklenecek.

Yamaç'ın yaşadığı değişim dikkat çekerken, Aliço ile karşılaştığı anlar ise büyük heyecan uyandırdı.

Çukur yeni bölümüyle Pazartesi akşamı 20.00'de Show TV'de!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sultan Koçovalı'nın evden kovduğu Efsun'un gidişine dayanamayan Yamaç, onu bulmak için harekete geçmişti. Öte yandan Efsun'u evden kovduğu için annesine rest çekti. Efsun'u yakalayıp darp eden Kulkan Erdenet ise Yamaç için büyük bir tuzak kurdu ve onu Afganistan'a kaçırdı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.