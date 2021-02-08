08 Şubat 2021 Pazartesi 20:54 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 20:54

Çukur dizisinin son bölümü Pazartesi akşamı Show Tv ekranlarında yayınlandı. Çukur 115. bölüme Kulkan'ın Yamaç'a uyguladığı işkenceler damga vurdu. Çukur 115 bölümde (4.Sezon 23.Bölüm); Kulkan tarafından Afganistan'a kaçırılan Yamaç'ın işkence gördüğüanlarda bulunduğu zor durum korku dolu anlara sahne oldu. Yamaç'ın yaşadığı değişim dikkat çekerken, Aliço ile karşılaştığı anlar ise büyük heyecan uyandırdı. Çukur 114. bölüm full izle Puhu Tv!

Çukur son Efsun'un annesi tarafından evden kovulduğunu ve Kulkan tarafından kaçırıldığını öğrenen Yamaç öfkeyle Kulkan'ın peşine düşmüştü. Aksiyonun hız kesmediği dizinin yeni bölümünde Yamaç düştüğü tuzaktan nasıl kurtulacak? Çukur 115. bölümü full izlemek isteyenler aşağıdaki Show Tv, Puhu Tv linkleri üzerinden ulaşabilirler.

ÇUKUR 115. SON BÖLÜM FULL İZLE (SHOW TV)

Yamaç'ın bir anda ortadan kaybolması Koçovalılar'ı endişe içinde bıraksa da Vartolu'nun Cumali Amca'yla birlikte Çukur'a geri dönmesi aileyi daha büyük bir sürprizle karşılaştıracak.

ÇUKUR 115. BÖLÜM İZLE PUHU TV!

Çukur 115. bölümde Kulkan tarafından Afganistan'a kaçırılan Yamaç'ın işkence gördüğü anlar Çukur son bölüme damga vurdu. Yamaç'ın içinde bulunduğu zor durum korku dolu anlara sahne oldu.

Yamaç'ın Kulkan tarafından Afganistan'da tutulduğu yerden geri dönüp dönemeyeceği ise merakla beklenecek.

Yamaç'ın yaşadığı değişim dikkat çekerken, Aliço ile karşılaştığı anlar ise büyük heyecan uyandırdı.

Çukur yeni bölümüyle Pazartesi akşamı 20.00'de Show TV'de!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sultan Koçovalı'nın evden kovduğu Efsun'un gidişine dayanamayan Yamaç, onu bulmak için harekete geçmişti. Öte yandan Efsun'u evden kovduğu için annesine rest çekti. Efsun'u yakalayıp darp eden Kulkan Erdenet ise Yamaç için büyük bir tuzak kurdu ve onu Afganistan'a kaçırdı.

