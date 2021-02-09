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Masumlar Apartmanı 21. bölüm izle! TRT 1 Masumlar Apartmanı 21. bölüm canlı izle

Masumlar Apartmanı dizisinin 21. bölümü yayınlandı. TRT 1 'de yayınlanan Masumlar Apartmanı 21. bölümde Safiye, yeniden hayata bağlanmak için büyük bir adım atıyor. Han ise Naci'nin öleceğini öğrenip, ablasının yeniden hayattan kopmaması için onu uzaklaştırmaya çalışıyor. İşte kaçıranlar için TRT 1 Masumlar Apartmanı 21. bölüm canlı izleme linki. Masumlar Apartmanı 21. bölüm izle!

09 Şubat 2021 Salı 20:50 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 20:50
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Masumlar Apartmanı 21. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Masumlar Apartmanı 21. bölümde Safiye, yıllar sonra dışarı çıkmaya niyetleniyor. Naci ile konuşmaya giden İnci ise öleceğini bile bile neden geri döndüğünü sorguluyor. Naci ise "Onu son bir kez görmek için" cevabını veriyor. TRT 1 Masumlar Apartmanı 21. bölüm canlı izlemek için Masumlar Apartmanı 21. bölüm izleme sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Masumlar Apartmanı 21. bölümde Safiye, yeniden hayata bağlanmaya başlıyor. Naci ile dışarı çıkacak olan Safiye, apartmandan dışarı ilk adımını atıyor. Han ise Naci'nin öleceğini öğrenip, ablasının yeniden hayattan kopmaması için onu uzaklaştırmaya çalışıyor. Naci'yi "Seni öldürürüm!" diye tehdit eden Han, ablası dışarı çıktığında Naci'nin odasından ona bakıyor. Peki Naci gidecek mi? Masumlar Apartmanı 21. bölüm izle!

MASUMLAR APARTMANI 21. BÖLÜM İZLE

MASUMLAR APARTMANI 21. BÖLÜM ÖZETİ

Masumlar Apartmanı 21. bölümde Naci ile dışarı çıkacak olan Safiye, apartmandan dışarı ilk adımını atıyor. Naci ile konuşmaya giden İnci, öleceğini bile bile neden geri döndüğünü sorguluyor. "Olacakları bile bile neden döndünüz?" diye soran İnci, Naci'den "Onu son bir kez görmek için" cevabını alıyor. Naci, "Safiye benim yüzümden o eve hapsoldu. Onu oradan çıkarmak benim boynumun borcu" diyor.

Safiye, dünya için küçük, kendi için büyük olan o ilk adımı atmıştır artık. Ev halkı Safiye'nin değişimiyle yıllardır belki de ilk kez umutlanır. Yukarıda ise hiç umulmadık biri, günlüğe bakar ve Naci'nin hastalığını öğrenir.

Ege ise Neriman'la arasını düzeltme çabası içindedir ancak Neriman karşılık vermez. Ancak ikisinin arasındaki durumu fark eden biri, Ege ve Neriman'ı bir araya getirmek için bir hamle yapar. İnci, Han'dan sakladığı sırrı daha fazla içinde tutamaz ve itiraf eder. Bunu öğrenen Han, öfkesini dizginleyemez. Safiye ise sözleştikleri saatte, apartmanın girişinde heyecanla Naci'nin gelişini bekler.

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