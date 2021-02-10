Sol Yanım 11. bölümü izleyicisiyle buluştu. Star Tv ekranlarında yayınlanan Sol Yanım 11. bölümde İhsan ve Asena'nın boşanma süreci ederken, Asena oteli üzerine almak için harekete geçer. Kutlusay ailesini şoke eden olay ise polislerin kapıya dayanması olur. Polisler ihbar üzerine İhsan'ı gözaltına alır. İhsan'ı ihbar eden kişi kim? İşte kaçıranlar için Star Tv Sol Yanım 11. bölüm tek parça izleme linki ve son bölümde yaşanan gelişmeler. Sol Yanım 11. bölüm izle Puhu Tv!

Sol Yanım dizisinin yayınlanan son bölümünü aşağıda yer alan Puhu Tv ve Star Tv linkleri üzerinden izleyebilirsiniz.

SOL YANIM 11. BÖLÜM İZLE (TEK PARÇA STAR TV)

SOL YANIM 11. BÖLÜM PUHU TV

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği Sol Yanım dizisinin başrollerinde; Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Taner Rumeli gibi önemli isimler yer alıyor.

SOL YANIM 11. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Sol Yanım 11. bölümde Burak'ın götürdüğü kulüpte Selim'i Biricik'le yan yana gören Serra çok şaşırır. Biricik'in Selim'e koşulsuz sevgisi, Serra'yı kendini sorgulamaya iter. Serra, Selim'e sevgisini hissettirmek için çabalar ve onu geri kazanmak için cesur adımlar atar.

Burak'ın sürekli Serra'nın çevresinde olması Selim'i çılgına çevirir ve Burak'ı karşısına alıp sevgilisinden uzak durmasını tehdit eder.

Serra'nın gizlediği hayatı öğrenmesinin ardından yaptıklarından pişmanlık duyan Selim, öfke kontrolü problemi için tedavi görmeyi kabul eder.

Kutlusay Malikanesi'nde kriz gittikçe büyür. Boşanma hazırlığı tüm hızıyla devam ederken, Asena oteli üzerine almak için harekete geçer. Kutlusay ailesini şoke eden olay ise polislerin kapıya dayanması olur. Polisler ihbar üzerine İhsan'ı karakola götürür.

Selim ve Serra, ilişkilerine kaldıkları yerden devam edebilecek mi? Selim ve Burak arasında yeni bir savaş mı başlıyor? Biricik, Selim'in Serra ile birlikte olmasına izin verecek mi? Asena'nın hamileliği tehlikede mi?