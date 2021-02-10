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Benim Adım Melek 52. bölüm izle tek parça! Benim Adım Melek 52. son bölüm canlı izle!

Benim Adım Melek 52. bölümüyle izleyisiyle buluştu. Benim Adım Melek 52. bölümde; Halil, Melek'in hayatı karşılığında Alpay'a verdiği sözü tutmak zorunda kalır. Melek ise neye uğradığını şaşırır. Melek ile evlenemeyeceğini söyleyen Halil'i bu durumdan kurtarabilecek biri vardır. Benim Adım Melek son bölümü tek parça olarak izlemek isteyenler için Benim Adım Melek 52. bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor.

10 Şubat 2021 Çarşamba 20:45 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 20:45
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Benim Adım Melek 52. bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyenleriyle buluştu. Benim Adım Melek 52. bölümde; Alpay, Halil'e anlaşmaya uymamasının hesabınını sorarken Melek, Halil'in ayrılmak istemesi sonucunda kahrolur. Öte yandan Ömer ve Defne evlenir fakat mutluluklarını kabullenemeyen biri vardır. Zümrüt, konakta Defne'ye hayatı zehir etmeye başlar. Ömer bu duruma bir çare bulabilecek mi? İşte Benim Adım Melek 52. bölüm tek parça izleme linki ve son bölümde yaşananlar. Benim Adım Melek 52. son bölüm canlı izle!

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM CANLI İZLE

Alpay'ın çevirdiği oyun ortaya çıkacak mı?

BENİM ADIM MELEK 52. BÖLÜM TRT1 İZLE

BENİM ADIM MELEK 52. BÖLÜM ÖZETİ

Karadağlar konağında Melek, oğlu Seyitali'nin doğum günü için herkesi davet eder. Tüm aile toplanır. Seyitali'nin doğum günü organizasyonu Halil ve Alpay arasındaki gerilimi gittikçe tırmandırır. Bu gerginlik Kerem'e de sıçrar.

Kenan, Alpay'ın çevirdiği dolapları anlamaya başlar. Alpay'a engel olmaya çalışacaktır. Kendince çözüm yolları arar.

Zümrüt konakta Ömer ve Defne'ye rahat vermez. Ama Vildan artık Zümrüt'e dişini göstermeye başlar. Zümrüt bu durumdan rahatsızdır.

Kayınvalideler karşı karşıya gelir. Defne artık taraf seçmek zorundadır.

Melek de artık Halil'in ondan bir şeyler gizlediğini sezer. Cumali oğlunu kara kara düşündüren ve onu evlenmekten alıkoyan sebebin peşini bırakmaz.

Cumali, oğlunun ve kendisinin başındaki derdi öğrenebilecek mi? Konak ve han Alpay'ın mı olacak?

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