11 Şubat 2021 Perşembe 20:50 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 20:50

Mucize Doktor 49. bölümü ile FOX Tv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. FOX TV'nin fenomen dizisi Mucize Doktor, son bölüme Ali Vefa'nın gözyaşları damga vurdu. Mucize Doktor 49. bölümde; Hastaneye gelen 2 hasım arasında çıkan olaylarda doktorlar araya giriyor. Ali ve Ferman ameliyattayken içerden bir silah sesi duyulur. Adil hoca vurulmuştur. Acilen ameliyata alınan Adil hoca yaşayacak mı? Mucize Doktor son bölüm ful izleme linki ve yeni bölüm fragmanı. Mucize Doktor 49. son bölüm ful izle FOX Tv! CANLI izlemek için BURAYA TIKLAYINIZ.

Başrolünü Taner Ölmez'in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi 49. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Mucize Doktor 49. bölüm izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

MUCİZE DOKTOR 49. BÖLÜM FUL İZLE

Acilde karşılaşan iki düşman aile bütün hastaneyi kaosa boğar. Maksimuma çıkarılan güvenlik önlemlerine rağmen herkes süratle patlama noktasına sürüklenirken Ali'nin aklındaysa Vuslat yüzünden kalbini kırdığı Ezo vardır.

Adil, Ali'ye arkadaşını geri vermeye karar verir. Ve tam bu sırada hastanede biriken ortak nefret hedefini bulur.

Hastaneye gelen 2 hasım arasında çıkan olaylarda doktorlar araya girer. Ali ve Ferman ameliyattayken içerden bir silah sesi duyulur. Adil hoca vurulmuştur. Acilen ameliyata alınan Adil hocayı kurtarmak için Ali Vefat midesini almayı önerir.

Mucize Doktor son bölümde çıkan arbedede Adil hoca vurulur. Bütün ekibi hüzne boğan bu olayda Adil hoca ameliyata alınır. Ali, herkesten daha çok perişan olur. Peki Adil hoca ölecek mi?

Ama bu hedef hiç beklenmedik, masum biridir. Sevgi hepimizi kurtarabilir mi? Yoksa bazılarımız için çok geç midir?