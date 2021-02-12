12 Şubat 2021 Cuma 11:22 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 11:22

Alev Alev 14. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Alev Alev 14. bölümde; Cemre, Çiçek, Rüya, Tomris ve Hanım bir araya gelerek, Çelebi ile olan mücadelelerinde yılmadan savaşacak kadın gücünü oluşturacaklardır. Öte yandan Çiçek ve İskender'in, Kenan'ın mezarında olduğu sahnede Çiçek'in yaşadığı acı izleyenleri derinden etkiledi. Çiçek, İskender'e karşı büyük bir öfke patlaması yaşarken, ikili arasında gergin anlar yaşandı. Alev Alev 14. bölüm izle tek parça olarak haberimizde yer alıyor. Alev Alev 14. bölüm Puhu Tv ve Show Tv sayfalarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Show Tv'de yayınlanan Alev Alev 14. bölümüyle izleyenleri derinden etkiledi. Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan, Show TV'de yayımlanan Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Fransız yapımı Le Bazar de la Charite dizisinden uyarlanmıştır. Alev Alev 14. bölümü izleme sayfasına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

ALEV ALEV 14. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA(SHOW TV)

Alev Alev 14. bölümüyle 11 Şubat 2021 Perşembe akşamı izleyici karşısına çıktı. Ay Yapım imzalı dizinin yönetmeliğini Ahmet Katıksız, Senaryosunu ise Burcu Görgün Toptaş kaleme alıyor. Alev Alev son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

ALEV ALEV 14. BÖLÜM İZLE PUHU TV!

Alev Alev 14. Bölümünde Ömer, babası Kenan'ın ölümüyle yıkılan Rüya'yı ayağa kaldırmak ve hayata döndürmek için, ona kendi çocukluğunu ve geçmişini açar. Öte yandan İskender ise masum olduğunu Rüya'ya kanıtlamak için harekete geçer.

Cemre, Çiçek, Rüya, Tomris ve Hanım bir araya gelerek, Çelebi ile olan mücadelelerinde yılmadan savaşacak kadın gücünü oluştururlar. Öte yandan Çiçek ve İskender'in, Kenan'ın mezarında olduğu sahnede Çiçek'in yaşadığı acı izleyenleri derinden etkiledi. Çiçek, İskender'e karşı büyük bir öfke patlaması yaşarken, ikili arasında gergin anlar yaşandı.

Çelebi yeniden belediye başkanlığına adaylığını koymak üzeredir ve bunun için Cemre'ye ihtiyacı olduğunu anlar. Çelebi'den reddedilmeyecek bir teklif alan Cemre, kızı Güneş'i görebilmek için bu teklifi düşünmek zorundadır.

Alev Alev 14. Bölümünde Çelebi'nin belediye başkanlığına aday olacağını ilan edeceği basın açıklaması kendi siyasi kariyeri adına bir fiyaskoya dönüştü. Ömer Korkut Lomiser'in yardımıyla bulduğuı Simge'yi salona getirdi. Cemre, Çiçek, Rüya, Tomris ve Hanım Çelebi'ye basın mesuplarının önünde meydan okudular.

Çelebi, Cemre'den başkan adaylığı süresince kendisine destek olmasını istedi. Karşılığında da Cemre'ye anlaşmalı boşanma dilekçesini uzattı.

'Senle ben bundan sonra aynı günaha katlanacağız'

Kenan Yıldırımlar'ın ölümünü engelleyememiş olmanın üzüntüsünü yaşayan İskender Atlas'ı görmeye gitti. İskender'i Atlas ile top oynarken bulan Tomris İskender'e tokat atarken, Çiçek İskender'e Rüya'ya kendisinden yardım istediğini anlatmayacağını ima etti.

'Direneceğim... Son nefesime kadar!'

Çelebi Cemre'den başkan adaylığını ilan edeceği basın açıklamasına gelmesini istedi. Cemre Çelebi'nin tehditlerine rağmen geri adım atmazken bir anda Çelebi'yi karşısında gören Rüya, Çelebi'ye saksı fırlattı.

'Altımızdaki toprakla, tepemizdeki mavilik arası...'

Ömer'in çocukluğunu öğrenen Rüya, normal hayatına dönmek üzere ilk adımlarını attı. Çift el ele tutuşarak gökyüzünü izlediler.

'Kadın en güçlü en korkunç şeytandan bile daha güçlü'

Ömer'den sonra Tomris ve Hanım da Rüya'ya desteğe geldiler. Tomris kadınların tarih boyunca güçlü olduklarını ve bu gücü şimdi de Çelebi'nin öğreneceğini anlattı.

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