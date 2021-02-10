10 Şubat 2021 Çarşamba 20:48 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 20:48

Sadakatsiz 17. bölüm izleyenleriyle buluştu. Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz 17.bölümde; Derin, Ali'ye karşı sınırı aşıyor! Gelen misafirin yanında Ali, "Burası benim evim değil" diyince Derin çıldırıyor. Ali'ye karşı sert tepki veren Derin'in sürekli bağırması Ali'yi korkutuyor. Dayanamayan Ali, çareyi annesini aramakta buluyor. Asya oğluna yapılanları duyunca ne yapacak? Sadakatsiz 17.bölüm full izleme sayfası haberimizde yer alıyor. CANLI izlemek için buraya tıklayın.

Sadakatsiz 17. bölümde dengeler değişiyor. Derin, Ali için çaba gösterirken Ali'nin farklı davranması onu çileden çıkarıyor. Doctor Foster dizisinin Türkiye uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin son bölümü izleyenler tarafından heyecanla takip edildi. Başrollerinde; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in oynadığı Sadakatsiz'in son bölümü izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sadakatsiz 17. bölümde Ali, hatasını anlayıp evine dönmek istiyor. Volkan, Derin'in Ali'yi azarlamasına ne tepki verecek? Sadakatsiz 17.bölümü full izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

SADAKATSİZ 17.BÖLÜM FULL İZLE !

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Sadakatsiz'in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her hafta Çarşamba akşamı Kanal D'de...

SADAKATSİZ 17. SON BÖLÜM ÖZETİ

Sadakatsiz 17. bölümde Asya'nın aldığı karar herkeste şok etkisi yaratırken Derin büyük bir zafer kazandığına inanır. Hicran ve Selçuk'u bir araya getiren kaçınılmaz yüzleşme, beklenmedik karşılaşmaların da habercisidir.

Asya'nın uzaklaşması Volkan'ı hiç düşmediği kadar büyük bir çıkmaza sürüklerken, sonuçları herkes için sarsıcı olur.

DENGELER DEĞİŞİYOR!

Derin Ali için çaba göstermeyi sürdürürken dengeleri bir kez daha değiştiren gelişme ne olacaktır?

Öte yandan Derin Asya'nın gideceğini öğrendiğinde onunla konuşuyor. "Duyduğuma göre gidiyormuşsun. Kaybettiğini sonunda kabul ettin demek." diyerek Asya'yı kışkırtıyor.

Asya ise "Savaşmayı bıraktım diyelim. Eğer savaşsaydım kazanırdım" diyor. Tam o sırada Volkan Asya'yı arıyor. Derin bir kez daha bozuluyor.

Asya sonunda kalmaya karar veriyor. Asıl amacı Derin ile savaşmak olan Asya, "Volkan'ı ne zaman nereye çağırırsam gelir!" diyerek Derin'e resmen savaş açıyor.

Ali için olduğunu da imalı bir şekilde söyleyen Asya, Derin'i tam bir çıkmaza sürüklüyor.

DERİN, ALİ'YE KARŞI SINIRINI AŞIYOR!

Yemek masasında Ali, Derin'in beklemediği bir tepki verince Derin çıldırıyor! Ali'ye karşı sert bir şekilde neden böyle yaptığını soruyor ancak Ali'yi oldukça korkutuyor. Dayanamayan Ali, çareyi annesini aramakta buluyor. Asya oğluna yapılanları duyunca ne yapacak?