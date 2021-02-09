09 Şubat 2021 Salı 11:37 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 11:37

Sefirin Kızı 39. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen heyecanlı olaylara sahne oldu. Sefirin Kızı 39. bölümde; Mavi, Sancar'a acı hikayesini anlatır ve kızının öldüğünü söyler. Öte yandan Melek, kulübeye gitmek ister. Sancar ise kızı Melek'i Mavi ile tanıştırmak zorunda kalır. Star Tv Sefirin Kızı 39. son bölüm full izlemek isteyenler haberimizdeki link üzerinden ulaşabilirler. Sefirin Kızı 39.bölüm izle Puhu Tv!

STAR TV SEFİRİN KIZI 39. SON BÖLÜM FULL İZLE

Sefirin Kızı 39. bölümde; Elvan'ın elinde kahve olan Mavi'ye çarpmasıyla birlikte Bora Mavi'yi tanır. Amsterdam'da sunum yaptığını hatırlayan Bora, Mavi'nin "Hatırlamadım" demesi üzerine çok şaşırır. Bora, Elvan'a Mavi ile yemek yediklerini de söyler. Mavi eski hayatından neden konuşmak istemiyor? Sefirin Kızı 39. bölümü Puhu Tv'den izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler. Sefirin Kızı 39. bölüm full izle!

SEFİRİN KIZI 39. BÖLÜM İZLE PUHU TV

Sefirin Kızı 39. bölümde Sancar ve Mavi birlikte daldıkları uykudan başka başka sabahlara uyanırlar. Sancar'ın kafa karışıklığı artarken, Mavi'nin tavrıyla aralarındaki gerilim de tırmanacaktır.

Halise ve Yahya'nın bebek konusundaki kararsızlığı, onları Dudu'nun hiç memnun olmayacağı bir yola sevk eder. Baba olmayı her şeyden çok isteyen Yahya, aklındaki şüpheyi silmeden devam edemeyeceğini fark eder. Elvan ise bebek haberinin konakta yarattığı etkiyle kendine bir düzen kurma yolunda ilk kararlı adımını atacaktır.

Melek'in kulübeye gitme isteğine Sancar artık kayıtsız kalamaz ve neden gidemeyeceklerini açıklamak zorunda kalır. Ancak Melek'in kulübede bir misafir oluşuna verdiği beklenmedik tepkiyle Melek'i Mavi ile tanıştırmak artık kaçınılmaz olmuştur.

Derdini de gizemini de gözlerinde taşıyan Mavi'nin yolu konağın başka bir üyesiyle daha kesişir. Artık sadece Sancar'ın değil konak halkının da bir numaralı merak konusu haline gelir.

Sancar, Nare adını ilk kez duyan Mavi'nin farklı bir yüzüyle tanışır. İkilinin karşılıklı inadı onları yepyeni bir serüvenin eşiğine bırakacaktır.