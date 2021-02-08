08 Şubat 2021 Pazartesi 20:55 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 20:55

Maraşlı dizisinin 5. bölümü Pazartesi akşamı Atv ekranlarında izleyenleriyle buluştu. Maraşlı 5.bölümde Savaş, Mahur'un ailesindeki düşmanını uyararak "Mahur ile konuş, ifadesini değiştirmezse herkes için çok kötü olacak, hepimiz için..." der. Savaş, eğer Mahur ifadesini geri çekmezse Mahur'u öldüreceğini söyler. Mahur ifadesini değiştirecek mi? İşte kaçıranlar için Maraşlı 5. bölümü full izleme linki ve son bölüm özeti.

Yayınlandığı ilk bölümden bu yana beğeniyle izlenen Maraşlı 5. bölümü ile izleyiciyi hem düşündürdü hem de duygulandırdı. Maraşlı'nın "Bence aşk bir kadına yada erkeğe harcanamayacak kadar özel bir duygu" sözleri dizinin son bölümüne damga vurdu. Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur, yönetmenliğini ise Arda Sarıgün'ün üstlendiği Maraşlı 5. bölümü tek parça izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Maraşlı 5. bölüm full izle!

MARAŞLI 5. BÖLÜM FULL İZLE

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı Maraşlı dizisinin yayınlanan yeni bölümü soluksuz izlendi.

MARAŞLI 5. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı yeni dizi Maraşlı 5. bölümde Mahur, Maraşlı ile birlikte arkadaşı Kemal'in sergisine gider. Kemal, Mahur'u bir sanatsever ile tanıştırır. Kemal'in tanıştırdığı kişi Maraşlı ve Mahur için gergin dakikaların başlangıcıdır.

Mahur sergide annesinin videosuyla karşılaşır. Annesi ona büyük bir yalanın içinde yaşadığını söyler. Ne yapacağını bilemeyen Mahur, Maraşlı'ya sığınır. Mahur'un babası bile ona yalan söylemektedir.

Maraşlı ve Mahur sergide kiminle tanışacaklar? Mahur, annesiyle ilgili ne öğrenecek?

Duruşma günü gelmiştir. Savaş, eğer Mahur ifadesini geri çekmezse Mahur'u öldüreceğini söyler. Mahur ifadesini değiştirecek mi? Savaş tutuklanacak mı?

İlhan, Ozan'ı arar, Maraşlı konuşmaları duyar. Ozan'ın nerede olduğunu öğrenmiş olur. Maraşlı, Nevzat'a bir kulübe ayarlatır. Ozan'ı alıp kulübede sorgulamayı planlamaktadır. Maraşlı'nın Ozan'la ilgili planı nedir?

Savaş bir anlaşma yapmak ister. Bu anlaşma ile artık Maraşlı'nın hayatı tehlikedir.

Savaş, planında başarılı olmak için kimi kullanacak? Maraşlı bu tehlikeyi nasıl ortadan kaldıracak?

Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo, Ercan Uğur'un, yönetmenliğini ise Arda Sarıgün'ün üstlendiği; kadrosunda Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Serhat Kılıç, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala ve Bedriye Roza Çelik'in rol aldığı "Maraşlı" her Pazartesi saat 20.00'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz 'Maraşlı', Alina Boz ise 'Mahur' karakterine hayat veriyor. Maraşlı'nın görkemli oyuncu kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu (Aziz), Rojda Demirer (Firuzan), Saygın Soysal (Savaş), Cemil Büyükdöğerli (İlhan), Melis İşiten (Dilşad), Serhat Kılıç (Necati), Cihan Yenici (Ozan) yer alıyor.