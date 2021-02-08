08 Şubat 2021 Pazartesi 21:00 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 21:00

FOX Tv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Yasak Elma, 97. bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitledi. Yasak Elma 97. son bölümde; Şahika'nın ortadan kaybolması Ender'i şüphelendirir. Ender, Şahika'nın öldürüldüğünü düşünerek Hasan Ali'yi suçlar. Ender, herkese Hasan Ali'nin bir katil olduğunu ispat etmeye çalışır. Ve bir ceset bulunur. Bulunan ceset Şahika mı? İşte kaçıranlar için Yasak Elma 97.Bölüm İzleme linki ve yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor. Yasak Elma 97. son bölüm full izle!

YASAK ELMA 97. BÖLÜM FULL İZLE

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Gülenay'ın yer aldığı Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 97. BÖLÜMDE NELER OLDU?

FOX Tv'de yayınlanan fenomen dizi Yasak Elma 97. bölümde Şahika'nın ortadan kaybolması Ender'i şüphelendirir. Ender, Şahika'nın öldürüldüğünü düşünerek Hasan Ali'yi suçlar.

Hasan Ali ise yaptıklarının gizli kalması için tüm gücünü kullanacaktır. Ender, herkese Hasan Ali'nin bir katil olduğunu ispat etmeye çalışır.

Ender açık açık Hasan Ali'ye Şahika'nın kaybolmasıyla ilgili "Sizden şüpheleniyorum" der.

Öte yandan Çağatay'ın annesi, kocasının evinde Şahika'nın kolyesini bulur. Kadın Hasan Ali'nin kendisini aldattığını düşünse de Yıldız olayı anlamıştır.

Ender'e Sarayburnu açıklarında bir ceset bulunduğuna dair kardeşinden haber gelir. Ender cesedin Şahika olup olmadığına bakmaya gider. Bulunan ceset Şahika'ya mı ait? Peki Hasan Ali, gerçekten de Şahika'yı öldürdü mü?

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

FOX Tv ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Yasak Elma'nın oyuncu kadrosunda; Şevval Sam, Eda Ece, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay, Nesrin Cavadzade, Şafak Pekdemir, Melisa Doğu, Barış Aytaç, Can Nergis, Serkan Rutkay Ayıköz, Nilperi Şahinkaya ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu yer alıyor.

YASAK ELMA ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Çağatay, Cansu'yla yaşadıklarından sonra, Yıldız'la arasını düzeltmeye çalışır. Yıldız olanlardan habersiz, Cansu'yla görüşmeye devam ederken; Çağatay, Cansu'yu onlardan uzaklaştırmanın yollarını arar.

Ender ve Şahika, Hasan Ali'den darbe yemekten usandıklarından daha hasar verici planlar yapmaya karar verirler. Ancak sonunda olan Şahika'ya olur. Şahika, Hasan Ali'nin ikram ettiği şalgam suyundan içtikten sonra zehirlenir.

Hasan Ali'nin yardımcılarından ölen Şahika'dan kurtulmaları için yardım ister. Yardımcısı ise nabzını kontrol ettikten sonra "ölmüş!" der. Hasan Ali, yardımcısına "Denize at onu" emri verir.