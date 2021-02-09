09 Şubat 2021 Salı 20:55 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 20:55

Baraj 26. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Baraj 26. bölümde; Nazım, oğlu Mert'i Nehir'den alacağını söyler. Bahar ise bu konuda en büyük destekçisi olacaktır. Bahar, avukatlığını da kullanarak gerekirse sahte delillere başvurup Nehir'in çocuğunu elinden almak için çabalar. Baraj 26. bölüm full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. Baraj 26. bölümü FOX Tv'den izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Her hafta Salı akşamı FOX Tv'de yayınlanan Baraj dizisi, 26. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BARAJ 26. BÖLÜM FULL İZLE!

Baraj dizisinin yayınlanan 26. bölümünde Bahar'ın planı işe yaramış, Nazım, Nehir'e olan güvenini kaybetmiştir.

Nazım ona bir kez daha sırtını dönünce Nehir ondan tepki alabileceği tek şeyi yapmaya, Tarık ile evlenmeye karar verir.

Fakat Zahra, Tarık'ın başkasıyla evleneceğini öğrendiği anda kendisi dahil herkesi yakacak bir hamle yapmaya hazırdır. Baraj yeni bölümüyle Salı 20.00'de FOX'ta.

Nazım, Nehir'in çocuğunun kendisinden olduğunu öğrenmiştir. Nehir'e çok kızgın olan Nazım, çocuğunu onun elinden alacağını söyleyerek Nehir'i tehdit eder.

Bahar ise bu konuda en büyük destekçisi olacaktır. Bahar, avukatlığını da kullanarak gerekirse sahte delillere başvurup Nehir'in çocuğunu elinden almak için çabalar.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nehir, Nazım'a Mert'in onun oğlu olduğunu söylemiştir fakat Nazım'ın gerçekleri kabullenmesi ve geçmişte uğradığı haksızlıkları affetmesi kolay olmayacaktır.

Gerçekler ortaya çıktıktan sonra Nazım'ı Nehir'e kaybetmekten korkan Bahar ise olayların gidişatını kendi eline almaya karar verir. Bahar Nazım'a Nehir'in saçmaladığını söylese de Nazım'ın içine kurt düşer. DNA testi yaptırarak sonuçtan emin olmak isteyecektir.

DNA testinin sonucunu almaya giden Bahar Nazım'a yakalanır. Nazım kağıdı elinden alıp Mert'in kendi oğlu olduğunu öğrenir.