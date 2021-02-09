09 Şubat 2021 Salı 20:55 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 20:55

Hekimoğlu 36. bölümüyle izleyenlerinin karşısına geçti. Kanal D'nin her Salı akşamı yayınlanan dizisi Hekimoğlu son bölümde; Yeni gelen bir hasta Ateş'e zor anlar yaşatıyor. Hasta ile ortak noktasını anlayan Ateş ise duruma bu tarafından yaklaşıyor. İpek ise Ateş'in ilaçlarını kesince Ateş kriz geçiriyor. Hekimoğlu 36. son bölüm full izlemek isteyenler için Hekimoğlu 36. bölüm tek parça olarak haberimizde yer alıyor. İşte son bölümde yaşananlar...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinin son bölümünde Mahir, Orhan'ın ifadesi karşılığında, Hekimoğlu'na Rehabilitasyon ve hapishane arasında seçim yapmasını teklif eder. Ateş, hangisini tercih edecek? Hekimoğlu 36. bölümü izleyemeyenler için Kanal D Hekimoğlu 36. bölüm full izleme sayfası tek parça halinde sizlerle.

HEKİMOĞLU 36. BÖLÜM FULL İZLE