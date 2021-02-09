Hekimoğlu 36. bölümüyle izleyenlerinin karşısına geçti. Kanal D'nin her Salı akşamı yayınlanan dizisi Hekimoğlu son bölümde; Yeni gelen bir hasta Ateş'e zor anlar yaşatıyor. Hasta ile ortak noktasını anlayan Ateş ise duruma bu tarafından yaklaşıyor. İpek ise Ateş'in ilaçlarını kesince Ateş kriz geçiriyor. Hekimoğlu 36. son bölüm full izlemek isteyenler için Hekimoğlu 36. bölüm tek parça olarak haberimizde yer alıyor. İşte son bölümde yaşananlar...
Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinin son bölümünde Mahir, Orhan'ın ifadesi karşılığında, Hekimoğlu'na Rehabilitasyon ve hapishane arasında seçim yapmasını teklif eder. Ateş, hangisini tercih edecek? Hekimoğlu 36. bölümü izleyemeyenler için Kanal D Hekimoğlu 36. bölüm full izleme sayfası tek parça halinde sizlerle.OJO Pictures'in yapımını üstlendiği, Kerem Çatay - Ömer Özgüner'in yapımcılığını yürüttüğü dizinin yönetmen koltuğunda Emre Aybek - Mehmet Köse oturuyor.
Hekimoğlu dizisi Salı akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.
HEKİMOĞLU 36. BÖLÜM ÖZETİ
Hekimoğlu 36. bölümde Komiser Mahir, Orhan'ın ifadesi karşılığında, Hekimoğlu'na kabul etmesi zor bir anlaşma teklif eder. İpek, anlaşmayı kabul etmesi için Hekimoğlu üzerinde baskı kurmaya başlar. Hem değer verdiği bir vakasını ondan alır, hem de ilaçlarını keser.
İpek, Hekimoğlu'nun yokluğunda, genç hastasının tedavisini üstlenir. Kızın yaşadığı nedeni belirsiz sıkıntıların doğuştan gelen cüceliği ile bağlantılı olup olmadığı araştırılır.
Hekimoğlu köşeye sıkışıyor!
Rehabilitasyon ve hapishane arasında seçim yapmak zorunda olan Ateş, herkes tarafından baskı görmeye devam eder. İpek'in ise artık bekleyecek sabrı yoktur ve Ateş'i bir kez daha uyarır. Ekip, Hekimoğlu'nun hastanede kalması için çabalamaya devam eder. Yeni vaka ile Ateş arasında neler yaşanacak?
İpek'ten, Hekimoğlu'na büyük darbe!
Yeni gelen bir hasta Ateş'e zor anlar yaşatıyor. Hasta ile ortak noktasını anlayan Ateş ise duruma bu tarafından yaklaşıyor. İpek ise Ateş'in ilaçlarını kesince Ateş kriz geçiriyor!
Hekimoğlu'nun zor kararı!
Orhan'ın gerçekleri Mahir'e anlatmasından sonra Hekimoğlu için zor günler başlar. Rehabilitasyon ve hapishane arasında seçim yapmak zorundadır. Öte yandan herkes Ateş'i açık ettiği için Orhan'a yüklenmektedir. Ancak Orhan zor da olsa doğru bir karar verdiğini düşünmektedir. En sonunda Hekimoğlu kararını verene kadar ona hasta verilmeyeceği söylenir. Hekimoğlu hangisini tercih edecek?
HEKİMOĞLU OYUNCULARI
Timuçin Esen (Ateş Hekimoğlu), Ebru Özkan Saban (İpek Tekin), Okan Yalabık (Orhan Yavuz), Kaan Yıldırım (Mehmet Ali Çağlar), Aytaç Şaşmaz (Emre Acar), Damla Colbay (Zeynep Can)