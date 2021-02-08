08 Şubat 2021 Pazartesi 23:53 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 23:53

Uyanış Büyük Selçuklu 20. bölümü TRT1 ekranlarında yayınlandı. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Uyanış Büyük Selçuklu 20. son bölümde; Sencer, Hasan Sabbah'ın Selçuklu'nun gizli evraklarını haçlı kontlarına teslim edeceğini öğrenmişti. Sencer, Markus'u ve Hasan Sabbah'ı yakalayıp intikamını alabilecek midir? Dizinin son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Uyanış Büyük Selçuklu 20. bölüm izle full hd tek parça halinde haberimizde yer alıyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 20. SON BÖLÜM İZLE (YOUTUBE)

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UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 20. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA

Uyanış Büyük Selçuklu 20. bölümde Tacülmülk, Hasan Sabbah'ın bir tertibiyle edindiği yanlış istihbarat neticesinde Sencer'in Kara Tepe'ye pusulandırdığı askerlerin büyük bir kısmını buradan çekmişti. Bu suretle pusulanan az sayıda Selçuklu askerinin öldürülmesine ve Hasan Sabbah'ın devletin mühim bilgilerini içeren evrakları ele geçirmesine sebep olmuştu. Giriştiği bu eylemle Melikşah'ın gözünden düşecek olan Tacülmülk'ün cezası ne olacaktır?

Öte yandan Sencer, Hasan Sabbah'ın Selçuklu'nun gizli evraklarını haçlı kontlarına teslim edeceğini öğrenmişti. Bu teslimatın gerçekleşeceği yeri de öğrenen Sencer, Nizamülmülk ve yiğitleriyle beraber teslimat yerine bir baskın yapmıştı. Sencerler, Sabbah, Markus ve haçlı kontlarından Selçuklu'nun birçok sırrını içeren evrakları almayı başarabilecekler midir? Sencer, Markus'u ve Hasan Sabbah'ı yakalayıp intikamını alabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra Zübeyde'nin emrini dinlemeyip Kınık Obasına, Melikşah'ın yanına gelen Terken, Melikşah'ın otağında Başulu ile karşılaşmıştı. Kendisine sırtı dönük olan Başulu'nun yüzünü görecek midir?

Öte yandan ölümün pençesinden kurtulup sıhhatine kavuşacak olan Melikşah, derhal Kuvel Kalesi fethi için yeni silahlarla ordusunu teçhizatlandırmak isteyecektir.

Bu yönde başlatılan hazırlıklara batıni ve haçlı ittifakı sekte vurmak için nasıl bir harekete girişecektir? Melikşah'ın Kuvel'e fetih için geleceğini bilen İzakyos, bölgede güçlenmek için ne yapacaktır?