14 Şubat 2021 Pazar 12:02 - Güncelleme: 14 Şubat 2021 Pazar 12:02

Sen Çal Kapımı 31. bölümüyle Cumartesi akşamı FOX TV ekranlarında yayınlandı. Sen Çal Kapımı son bölümde Eda ve Deniz'in evlilik kararı damga vurdu. Eda planlarını bir bir gerçekleştirmeye başlamıştır. Deniz de ona destek olmak için elinden geleni yapar. Tüm bunlar olurken Serkan, geçmişinden bir şeyler hatırlamaya başlar. Sen Çal Kapımı yeni bölümden ilk fragman da izleyici karşısına çıktı. İşte kaçıranlar için Sen Çal Kapımı 31. bölüm full izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar. Sen Çal Kapımı 31. bölüm izle!

SEN ÇAL KAPIMI 31. BÖLÜM FULL İZLE

Sen Çal Kapmı 31. bölümde Eda'nın beklenmedik evlilik açıklaması herkesi şoke eder. Herkes çok sevinir. Selin de memnundur bu durumdan.

Serkan ise yakın çevresi tarafından uyarılır. Annesi Ayfer, Serkan'ın umursamaz tavırları karşısında Eda ile nasıl söz verdiklerini hatırlatır. Eda'nın yakın arkadaşları ise onları yeniden bir araya getirmek için bir plan yapar.

Eda için artık oyun başlamıştır. Ne olursa olsun Serkan'ı yeniden kendisine âşık edecektir. Serkan her şeyden habersiz yoluna devam ederken, Eda da amacına adım adım ilerler. Fakat Eda hiç beklemediği bir sürpriz ile karşılaşır. Bakalım bu sürpriz Eda'nın oyununu nasıl etkileyecektir?

SEN ÇAL KAPIMI ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan'ın açıklaması herkes için büyük bir şok olmuştur, özellikle Eda için... Aylardır aşkına tutunan Eda bu gelişme karşısında kararını tekrar gözden geçirir. Eda'nın en fazla desteğe ihtiyacı duyduğu bu günlerde Deniz yine yanında olacaktır.

Aylardır aşkına tutunan Eda bu gelişme karşısında kararını tekrar gözden geçirir. Öte yandan Eda ve Deniz evlenme kararı alır.

Serkan hatırlamadığı o bir yılda olup bitenleri anlamlandırmaya çalışırken Eda'yı da merak etmeye başlar.

Serkan, Eda'nın ona öğretmiş olduğu eski alışkanlıkları yaparken Eda'nın umutları yeniden yeşerecektir. Selin'i uyaran Eda, hayatın 1 günde değişebileceğini en iyi kendisinin tecrübe ettiğini hatırlatır.

Ayfer ve Alex ilişkilerini açıklama konusunda kararsızdır.

Selin'in gelişi sadece Eda'yı değil Ceren'i de huzursuz etmiştir. Melo arkadaşlarına destek olmak için elinden geleni yapar ama bu çabasının yetersiz kaldığı durumlar olacaktır.

Bütün bu olayların sonucunda Eda'nın yalnızca Serkan'la değil arkadaşlarıyla olan ilişkisi de ciddi bir sınav geçirecektir.

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