13 Şubat 2021 Reyting sonuçları: Cumartesi reyting sıralamasında kim birinci oldu?

14 Şubat 2021 Pazar 09:20 - Güncelleme: 14 Şubat 2021 Pazar 09:20

Cumartesi reyting sonuçları izleyenler tarafından merak ediliyor. Dün akşam Kuzey Yıldızı ilk Aşk, Sen Çal Kapımı, İbo Show ve Gönül Dağı yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Reyting sonuçları, TİAK (Televizyon izleme araştırmaları kurumu) tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Dün akşam yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği TİAK'ın ölçümleri neticesinde belirleniyor. Peki Cumartesi reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte 13 Şubat 2021 Reyting sonuçları

Cumartesi akşamı diziseverleri ekran başına kilitleyen yapımlar yarışta bu hafta da reytinglerde kıyasıya mücadele verdi. Reyting ölçümleriyle Show Tv, Kanal D, Atv, TRT1, Star Tv gibi kanallarda dün akşam ekranlara gelen dizi, film ve programlar arasında en yüksek izleyici oranına sahip olan belirleniyor. Dün akşam yayınlanan dizilerden hangisinin daha fazla izlendiği, TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Cumartesi reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte 13 Şubat 2021 reyting sonuçları...

13 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kuzey Yıldızı İlk Aşk, üçüncülüğü ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KUZEY YILDIZI ILK ASK SHOW TV

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 IBO SHOW STAR TV

5 SHOW ANA HABER SHOW TV

6 SURVIVOR TV8

7 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

8 KUZEY YILDIZI ILK ASK (OZET) SHOW TV

9 SEN CAL KAPIMI FOX

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

4 SURVIVOR TV8

5 IBO SHOW STAR TV

6 SEN CAL KAPIMI FOX

7 KANAL D ANA HABER KANAL D

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 SEN CAL KAPIMI (OZET) FOX

10 KARAYIP KORSANLARI DUNYANIN SONU (Y.S) KANAL D