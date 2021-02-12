12 Şubat 2021 Cuma 20:55 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 20:55

Fox TV'nin yeni dizisi Son Yaz'ın 7. bölümü yayınlandı. 13 Şubat 2021 Cuma akşamı FOX Tv'de ekrana gelen Son Yaz 7. bölümde Canan ve Selim yaşadıkları ayrılık acısına rağmen dik durmaya çalışsalar da iki taraf da yıkılmıştır. Peki Selim ve Canan ayrılığı kaldırabilecek mi? Canan'ın Selim'e kaçak tanığı Latif'le ilgili yardım etmesi acaba aralarını düzeltebilecek midir? Son Yaz 7. bölümü full izlemek isteyenler, haberimizdeki linke tıklayarak FOX Tv sayfasına ulaşabilirler. CANLI izlemek için buraya tıklayınız.

SON YAZ 7. BÖLÜM FULL İZLE

Başrollerinde; Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit, Hafsanur Sancaktutan, Emre Karayel, Sinan Tuzcu, Şebnem Dönmez, Arif Pişkin, Sezer Koç, Halil Babür, Yasemin Yazıcı, Erdem Şanlı, Yunus Narin, Ata Nedim Arman, Sarp İkiler ve Cengiz Okuyucu'nun rol aldığı Son Yaz dizisi yeni bölümüyle her hafta Cuma akşamı saat 20.00'de FOX'ta!

SON YAZ 7. BÖLÜM ÖZETİ

Yağmur, Akgün'e aşık olmaya başlar. Akgün ise onun hayatı üzerinden tehdit edilir.

Son Yaz 7. bölümde Latif'i öldürmek için sıkıştırılan Akgün, elini kana bulamamak için bir çıkış yolu ararken, Soner Akgün'ü Yağmur üzerinden tehdit eder.

Selim ise her yerde kaçak tanığı Latif'i aramaktadır. Akgün bu çaresizlik içinde bir yol bulmalıdır...

İçinde bulunduğu baskı haline daha fazla dayanamayan Akgün, kendisine daha önce annesi hakkında yalan söylemiş olan Selim'e patlar. Aralarında geçen tartışmada öğrendikleri Akgün'ü hiç tahmin etmediği bir yerden yakalar.

Öte yandan Canan ve Selim yaşadıkları ayrılık acısına rağmen dik durmaya çalışsalar da iki taraf da yıkılmıştır. Selim Canan'a "Aynı evin içinde ayrı şehirlerde gibi yaşıyoruz" diyerek sitem eder. Olup biteni anlamaya çalışan Selim, ayrılığı kabullenebilecek mi? Canan'ın Selim'e kaçak tanığı Latif'le ilgili yardım etmesi acaba aralarını düzeltebilecek midir?

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Canan, Akgün'ün gerçek kimliğini öğrenmiştir ve Selim'e çok kızgındır. Akgün ile Yağmur arasındaki aşk ise gün geçtikçe güçlenir.

Selim ve Akgün'ün gitmesini talep eden Canan, onlar gidene kadar çocuklarla beraber Emellere yerleşir.

Selim başarısız operasyonu tersine çevirmek için baskın yaptığı uyuşturucunun peşine düşer, Akgün'ün de yardımını ister.

Akgün ise Soner'in sıkıştırmasıyla Latif'in yerini öğrenmek ve Selim'in olanları ortaya çıkarmasını engellemek zorundadır.