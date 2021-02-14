14 Şubat 2021 Pazar 12:26 - Güncelleme: 14 Şubat 2021 Pazar 12:26

Kuzey Yıldızı ilk Aşk, 51. bölümü Show Tv'de izleyenlerinin karşısına çıktı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 51. bölümde; Evden çıkar çıkmaz taşa takılıp düşen Yıldız, büyük gayretle telefonuna ulaştı ve Kuzey'i aradı. Koşarak gelen Kuzey, ambulansı aradı ve yardım çağırdı. Karnının üstüne düşen Yıldız, hastaneye kaldırılır. Öte yandan restoranın yeni sahibinin verdiği gecede Kuzey'i kötü bir sürpriz beklemektedir. İşte kaçıranlar için Kuzey Yıldızı 51. bölüm izleme sayfası (Puhu Tv, Show Tv) Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm full izle!

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 51. BÖLÜM FULL İZLE

Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜM FULL İZLE PUHU TV

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 51. Bölümünde; Kuzey ve Yıldız'a nazar değmiş, çiçeği burnunda evli olan aşıklarımız büyük bir sınavla sınanmıştır.

Evden çıkar çıkmaz taşa takılıp düşen Yıldız, büyük gayretle telefonuna ulaştı ve Kuzey'i aradı. Koşarak gelen Kuzey, ambulansı aradı ve yardım çağırdı. Karnının üstüne düşen Yıldız, bebeğine bir şey olacağı için çok korktu.

Kuzey, bir daha aynı korkuyu yaşamak, aynı riski almamak için aldığı yüksek tedbirleri iki katına çıkarır. Bu tedbir paketinin promosyonu ise çiçeği burnunda kaynana Emine'dir. Yıldız'ın gardiyanı birken iki olmuştur. Fakat bu gardiyan yalnızca Yıldız'a değil, evin diğer fertlerine de kök söktürecektir.

Kuzey ve Yıldız yeni normallerine ve yeni hayatlarına alışmaya çalışırken hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaşırlar. Başta kötü bir sürpriz gibi görünen gelişme, herkes için farklı bir deneyimin başlangıcı olacaktır. Fakat Kuzey'i bekleyen asıl sürpriz kendini sona saklamıştır. Ve Kuzey'in buna hazırlıklı olması imkansızdır.

Canı çorba çeken Yıldız, Kuzey ile birlikte restorana geldi. Burada tanımadıkları biriyle karşılaşan çift şaşkınlık yaşadı. Elinde mezurayla ölçüler alan bu kişi, adının Halil İbrahim Güngör olduğunu ve restoranı satın aldığını söyledi.

Yeni ortaklarına Adana usulü bir sıra gecesi tertip eden Halil İbrahim, "Ne Sen Beni Unut Ne De Ben Seni' şarkısını seslendirdi. Kendi elleriyle çiğköfte de yoğuran Halil İbrahim, herkese güzel bir akşam yaşattı.

Bir an önce Emin ile evlenip mutlu bir yuva kurmak isteyen Mine, babasının engeline takıldı. Eğitimini tamamlamadan evlenemeyeceğini söyleyen Kuzey'e rest çeken Mine, Emin'e 'hadi evlenelim' diyerek baskı kurdu.

"BİZ EVLENDİK"

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 51. Bölümünde; Halil İbrahim'in düzenlediği sıra gecesine Emin ile birlikte gelen Mine, babasına bir sürprizi olduğunu söyledi. Evlilik cüzdanını gösteren Mine, Emin ile evlendiklerini herkese ilan etti. Bu durum Kuzey'i şoka uğrattı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 51. Bölümünde; Restoranı eski sahibi Bahar'ın babasından tam 1 milyon lira karşılığında alan ve noterden imzalı kağıdı bulunan Halil İbrahim, Kuzey ile Yıldız'a hiç beklemedikleri bir teklif yaptı. Halil İbrahim onlarla ortak olmak istediğini söyledi.

FAHRİYE, EVLİLİK TEKLİFİNİ KABUL ETMİYOR!

Hayatının aşkını bulduğunu düşünen Cevher, bir ömür boyu mutluluk için Fahriye'ye evlilik teklifi etti. Ancak Fahriye, eski eşine verdiği 'hep seni seveceğim' sözünü hatırladı ve Cevher'in teklifini reddetti.