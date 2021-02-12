rol alıyor.

AKREP 10. BÖLÜM İZLE PUHU TV!

Cinayet gecesinin görüntülerinin Hacer'in eline geçmesi ile köşeye sıkışan Ferda, 'Akrep'in yeni bölümünde tüm kozlarını masaya sürecek.

Aras'ın kendisine sırtını dönmesi ile iyice yalnız kalıp köşeye sıkışan Ferda, bir yandan Hacer'i sırrını kimseyle paylaşmaması için iknaya çalışırken diğer yandan rakibine karşı bir koz bulabilmek için çalışmaya başlar.

Cinayet gecesinin yegane tanığına ulaşmaya başaran ancak adamın ölümüne engel olamayan Perihan büyük bir hayal kırılığı yaşarken; Ferda yaptığı itirafla annesini şoke eder.

Hacer ise izlediği görüntülerin ardından Berna'yı Ferda'nın öldürdüğünden emin olarak polise ifade vermeye karar verir.

Ameliyatının ardından sağlığına kavuşan İpek'le Şahin arasında sürpriz bir gelişme yaşanırken, babası ve teyzesinin ilişkisini öğrenen Duru ise Aras'la ilgili kritik bir kararın eşiğine gelir.

11 Şubat 2021 Perşembe reyting sonuçları açıklandı!

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