Akrep 10. bölümüyle izleyenleriyle Star Tv ekranlarında buluştu. Akrep 10. bölümde Aras'ın kendisine sırtını dönmesi ile iyice yalnız kalıp köşeye sıkışan Ferda, bir yandan Hacer'i sırrını kimseyle paylaşmaması için ikna etmeye çalışır. Hacer ise izlediği görüntülerin ardından Berna'yı Ferda'nın öldürdüğünden emin olarak polise ifade vermeye karar verir. Akrep 10. bölümü Puhu Tv'den veya Star Tv'den izlemek isteyenler için Akrep son bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor.
AKREP 10. BÖLÜM FULL İZLE STAR TV!Akrep son bölümde Ferda'nın en büyük korkusu ise annesinin, kardeşini öldürdüğünü öğrenmesidir. Nefretle bile yüzüne bakmayacağından korkmaktadır. Yapımını 1441 Productions'un, yapımcılığını İrfan Şahin'in üstlendiği Akrep dizisinin Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Demet Gül, Esila Umut, Taha Baran Özbek, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz rol alıyor.AKREP 10. SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Cinayet gecesinin görüntülerinin Hacer'in eline geçmesi ile köşeye sıkışan Ferda, 'Akrep'in yeni bölümünde tüm kozlarını masaya sürecek.
Aras'ın kendisine sırtını dönmesi ile iyice yalnız kalıp köşeye sıkışan Ferda, bir yandan Hacer'i sırrını kimseyle paylaşmaması için iknaya çalışırken diğer yandan rakibine karşı bir koz bulabilmek için çalışmaya başlar.
Cinayet gecesinin yegane tanığına ulaşmaya başaran ancak adamın ölümüne engel olamayan Perihan büyük bir hayal kırılığı yaşarken; Ferda yaptığı itirafla annesini şoke eder.
Hacer ise izlediği görüntülerin ardından Berna'yı Ferda'nın öldürdüğünden emin olarak polise ifade vermeye karar verir.
Ameliyatının ardından sağlığına kavuşan İpek'le Şahin arasında sürpriz bir gelişme yaşanırken, babası ve teyzesinin ilişkisini öğrenen Duru ise Aras'la ilgili kritik bir kararın eşiğine gelir.