11 Şubat 2021 Perşembe 20:53 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 20:53

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 83. bölümü Perşembe akşamı Atv ekranlarında izleyenleriyle buluştu. Bir Zamanlar Çukurova 83 .bölümde Ümit ve Fikret Demir'i alaşağı etmenin planlarını yapar. Öte yandan Hünkar Yaman adına yapılacak yaz kampı inşaatından çıkan paralar tüm konaktakileri çılgına çevirir. Behice, bu paranın peşini bırakmayacaktır. Bir Zamanlar Çukurova 83. bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayın. Bir Zamanlar Çukurova son bölüm canlı izle Atv!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünü Atv canlı yayın üzerinden izlemek için BURAYA TIKLAYINIZ. Bölüm sona erdiğinde ise 83. bölümü tek parça halinde aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 83. BÖLÜM İZLE!

Başrollerini; Hilal Altınbilek, Hande Soral, Murat Ünalmış, Nazan Kesal, Furkan Palalı, Esra Dermancıoğlu, Kerem Alışık, Bülent Polat'ın paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova, her hafta Perşembe akşamı Atv'de yayınlanıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 83. BÖLÜMDE NELER OLDU?

TOPRAKTAN PARA ÇIKTI! BEHİCE ÇILDIRDI!

Hünkar Yaman adına yapılacak yaz kampı inşaatından çıkan paralar kepçenin ucundan savrulunca, herkes şaşkınlıktan dona kalır! Rüyaları gerçek olan Gaffur, cebini doldurmaya çalışırken, arazileri kontrole giden Behice kendini ortaya atarak paraları toplamaya kalkar!

Behice, bu paranın Yılmaz'ın paraları olduğuna emindir! Ancak onu kimse dinlemeyecektir! Para için tutanak tutulurken, Behice uzaklaştırılır! Elbette Behice paranın peşini bırakmayacaktır, soluğu konakta alır! Ancak, işler Behice için tamamen tersine dönmüştür. Attığı her adımda, etrafındaki çember daraldığı gibi, Müjgan ile de arası açılacaktır!

Geceyi birlikte geçiren Ümit ve Demir'in adeta karınlarında kelebekler uçmaktadır! Ancak arazide bulunan para ve ofise bırakılan mektup, Züleyha ve Demir'in ortak gündemindedir. Demir, Züleyha'nın soyadlarının itibarını koruma çabasından etkilenir ama aklı da Ümit'tedir.

BEHİCE, GAFFUR İLE DEMİR'İN ARASINA GİRECEK!

Henüz kimsenin Gülten ve Çetin'in küçük konaktan taşındığından haberi yoktur. Behice ise gelip yerleşmiştir. Ama elbette, sakin sakin oturmak ona göre değildir! Hırsını çalışanlardan almaya kalktığında ortalık karışır! Üstüne Gaffur'u tehdit ederek işlerini yaptırmaya kalktığında Demir ile Gaffur arasında büyük bir tartışma yaşanacaktır. Demir bir kez daha Gaffur'un üzerini çizecektir!

Fikret, bir kez daha Fekeli ile yüzleşmek durumunda kalır. Fekeli, onun Yılmaz'ın intikamını almak için Adnan Yaman'ın mezarını kırdığına inanmamıştır. Ancak Fikret yine başka bir şey söylemez.

FİKRET, MÜJGAN İLE ÜMİT ARASINDA KALIYOR!

Fikret, Ümit ile kurdukları oyun ile meşguldür ama aklı da Müjgan'dadır. Birbirlerinden uzak kalmaya çalışsalar da Fekeli de durumu fark edecektir.

Züleyha'nın İstanbul'dan davet ettiği polis dostu araştırmasını derinleştirir ve yeni ipuçlarını ulaşır. Kimsenin haberi yoktur ama Behice'nin etrafındaki çember daralmaktadır! Üstelik bir görgü tanığı da ortaya çıkmak üzeredir!