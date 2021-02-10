10 Şubat 2021 Çarşamba 20:50 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 20:50

Kuruluş Osman 45. bölüm izleyenleri heyecanlandırdı. Aksiyonun hız kesmediği tarihi dizi Osman Bey'in "Zafer, omuz omuza durup saflar halinde yürüyenlerindir." sözleri son bölüme damga vurdu. Kuruluş Osman 45. bölümde; Göktuğ ve Targun obayı basarak kan dökmenin peşindedir. Osman Bey'i ve obadakileri gafil avlamayı planlayan Nikola'nın yardımıyla obayı basan Targun, Bala Hatun'u öldürerek Osman'dan intikam almak istemektedir. Osman Bey, kurulan tuzağı bertaraf edebilecek mi? Kuruluş Osman 45. bölüm full izle tek parça! Kuruluş Osman 45. son bölümü CANLI İZLEMEK için tıklayınız.

Kuruluş Osman 45. son bölümde Obadan sürülen Targun Hatun ve Göktuğ, kefere ile işbirliği yaparak Osman Bey'den intikam alma peşindedir. Nikola, Osman'ı can evinden vurmak için Bala Hatun'u öldürmesi için Targun'u Söğüt'e gönderir. Bamsı'nın ölmeden önce söylediği şey üzerine obayı basan Göktuğ ve Targun'u ne beklemektedir? İşte, kaçıranlar için Kuruluş Osman 45. bölüm full tek parça izleme sayfası.

KURULUŞ OSMAN 45. BÖLÜM İZLE

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 45. bölümünde Bamsı karakteri diziye veda etti. Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. İşte Kuruluş Osman 45. son bölümde yaşananlar.

KURULUŞ OSMAN 45. BÖLÜM ÖZETİ

Atv kanalının ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman 45. bölmde; Kurduğu zekice planla yeğeni Bayhoca'yı kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ne hakim olmayı başaran Osman Bey, Nikola'nın Moğolların ardından Kumanlarla yaptığı ittifaktan haberdar olur.

Bölge tekfurlarının da desteği ile Osman Bey ve Kayı Obası'na öldürücü darbeyi indirmeyi planlayan Nikola, Papa'nın ajanlarının yanı sıra, Dündar Bey'den de destek talep eder.

TARGUN, BALA HATUN'U ÖLDÜRECEK Mİ?

Osman Bey'e karşı Bizans'la ittifak yapan Göktuğ ve Targun, Bizans güçlerinin Kayı Obası'na girebilmesi için gerekli istihbaratı sağlarken; Osman Bey, Bamsı Bey'in tuzağa düşürülmesi ile ağır bir darbe alır. Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik ise peşinde oldukları emanetleri ele geçirebilmek için bir fırsat yakaladıklarını düşünerek harekete geçerken; Nikola'dan Bala Hatun'u ortadan kaldırması emrini alan Targun ve Göktuğ da gizlice obaya gelir.

TUZAĞA DÜŞEN BAMSI BEY'İN AKIBETİ NE OLACAK?

Osman Bey, Nikola'nın Haçlı ittifakına karşı Kayı Obası'nı nasıl savunacak? Tuzağa düşürülen Bamsı Bey'in akıbeti ne olacak?

Bala Hatun saldırıdan kurtulabilecek mi? Dündar Bey, Nikola'nın teklifine ne yanıt verecek? Obaya gelen gizemli misafir dengeleri nasıl değiştirecek? Okların hedefi olan Dumrul Alp şehit mi düşüyor?