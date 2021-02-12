12 Şubat 2021 Cuma 20:50 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 20:50

Arka Sokaklar 577. bölümü izleyenlerinin karşısına çıktı. Cuma akşamı ekranlara gelen Arka Sokakların yayınlanan son bölümünde "Amca" lakaplı suç örgütü lideri Servet, Mesut'a büyük bir kumpas kurar. İçerideki adamı olan Muzaffer'i kullanarak, Mesut'u gözaltına aldırır. Mesut, sorgu sırasında öfkeden gözü dönmüş bir şekilde Muzaffer'e saldırır. Arka Sokaklar 577. bölüm full izleme linki ve 577. bölüm özeti sizlerle... Arka Sokaklar son bölüm izle tek parça!

Arka Sokaklar 577. bölümde Rıza Baba, Muzaffer'i köşeye sıkıştırıyor... Rıza Baba, ellerinde onu suçlayacak kanıt olmadığı için Muzaffer'i sıkıştırıp ağzından laf almaya çalışır. Ekip Mesut'u düştüğü bu durumdan kurtarabilecek mi? İşte Arka Sokaklar 577. bölüm full izleme linki ve son bölüm özeti. Yayın saatinde Kanal D'den CANLI izlemek için buraya tıklayınız.

ARKA SOKAKLAR 577. BÖLÜM FULL İZLE

Arka Sokaklar dizisinin 577. bölümünde; Muzaffer ve Adem'in Mesut'a olan hırsları devam etmektedir. Adem'in adamları Tunç'u kaçırmaya çalışırken yanlışlıkla Samet'i kaçırırlar. Tunç'a ulaşamayan ekip gelen ihbarı Tunç zannederek olay yerine gider. Tunç her şeyden habersiz evindedir ve telefonunu duymamıştır. Bu işi bozdukları için Servet, Adem'e, Adem'de işi verdiği Alper'e yüklenir. Yapılan araştırmalarda Alper'e ulaşmak için hapishaneden arkadaşı Gündüz'e ulaşılır.

Gündüz artık o işleri bıraktığını söyler. Mesut, Gündüz'ü dükkanını yakmakla tehdit eder. Alper'e ulaşır ve sorguya alınır. Alper kusmaya başlar ve zehirlendiği anlaşılır. Akabinde Gündüz'ün tamirhanesi yanar. Oklar Mesut'u göstermektedir. Muzaffer savcıyı da ikna edip Mesut'u gözaltına alır. Ekibimiz Selin önderliğinde Mesut'u kurtarmanın, Adem'i ve büyük patron Servet'i yakalamanın peşindedir.

Engin ve Başak heyecanla doğacak bebekleri için isim koyma telaşına düşerler. Başak, bebeğine daha karizmatik yeni nesil isimler isterken, Engin eski bilindik isimler düşünür. Engin'in bulduğu tüm isimlerin içerisinde Başak'ın söyleyemediği "r" harfi vardır. Başak haklı olarak bu duruma bozulur, Engin karısının neye bozulduğunu anlamaz.

Nazike, Esra'yı fal baktırırken görür ve ısrarla kendisi de baktırmak ister. Fal bakan bohem kızımız Dilara başka zaman bakabileceğini söyleyince Nazike Esra'yı sürekli sıkıştırır. Esra Nazike ablasını kırmaz, Dilara'dan randevu ayarlar. Dilara'nın evine gideceklerdir. Durumu fark eden Zeliha sinsice takibe başlar. Takip sonucunda Zeliha'nın tahmin edemeyeceği şeyler olur...

Mesut'a büyük bir kumpas kuruluyor!

Amca lakaplı suç örgütü lideri Servet, ekibin operasyonlarından dolayı sıkışmış durumdadır. Kirli oyunlarla ekibin üzerine giderek rahat bir nefes almaya çalışmaktadır. Bu uğurda ilk olarak Arif Müdüre şantaj videosuyla saldırıp onu ekarte etmeyi başarmıştır.

Sırada ağır top olan Mesut vardır. İçerideki adamı olan Terör Şube Komiseri olan Muzaffer'i kullanarak, Mesut'u gözaltına aldırmayı başarır. Yakılan bir mekanda görüntüleri olan Mesut, organize kumpas ile suçlu gösterilmiştir. Mesut, sorgu sırasında Muzaffer'in yapmak istediğini anlar ve öfkeden gözü dönmüş bir şekilde ona saldırır.

Mesut, Gündüz'ü dükkanını yakmakla tehdit eder. Alper'e ulaşır ve sorguya alınır. Alper kusmaya başlar ve zehirlendiği anlaşılır. Akabinde Gündüz'ün tamirhanesi yanar. Oklar Mesut'u göstermektedir. Muzaffer savcıyı da ikna edip Mesut'u gözaltına alır.

Rıza Baba, Muzaffer'i köşeye sıkıştırıyor!

Mesut'un arabasında uyuşturucu bulunur. Servet'in, ekip üzerindeki oyunlarını bilen Rıza Baba olayı araştırır. Sonunda beklenmedik bir isme ulaşılır. Bu kişi Terör Şube Komiseri Muzaffer'dir. Rıza Baba, ellerinde onu suçlayacak kanıt olmadığı için Muzaffer'i sıkıştırıp ağzından laf almaya çalışır. Muzaffer ise, Rıza Babanın karşısında soğuk terler dökmektedir.

Nazike, falcıya gittiğinde ilginç bir durumla karşı karşıya kalır. Esra'nın götürdüğü falcıda Arda'ya rastlarlar. Arda, belinde önlük Nazike'nin karşısında ne yapacağını şaşırır. Ekibe bir ihbar gelir. İhbarda bir taksinin önü kesilip, içerideki müşteriye üç kişi saldırmıştır. Söylenen saat ve lokasyon, Tunç'un da taksiye bindiği anlara denk geldiğinden Mesut endişelenir.