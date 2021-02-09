09 Şubat 2021 Salı 10:23 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 10:23

Pazartesi akşamı Tv8'de Survivor 2021, TRT1'de Uyanış Büyük Selçuklu, Show Tv'de Çukur, FOX Tv'de Yasak Elma, Atv'de Maraşlı dizisi izleyenleriyle buluştu. Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reytingler TİAK (Televizyon izleme araştırmaları kurumu) tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizilerde; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu?



Dün akşam yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği dünün reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Reyting sonuçları sayesinde, en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting sonuçları, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülmeye başlanmıştır. 8 Şubat 2021 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı. İşte Pazartesi dizi ve programlarının reyting sonuçları

Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting ölçümleriyle Show Tv, Kanal D, Atv, TRT1, Star Tv gibi kanallarda dün akşam ekranlara gelen dizi, film ve programlar arasında en yüksek izleyici oranına sahip olan belirleniyor. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Pazartesi reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte dün akşam en çok izlenen kanal ve yapım.

8 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

8 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Uyanış Büyük Selçuklu, ikinciliği Çukur, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, İkinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Maraşlı yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 CUKUR SHOW TV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 YASAK ELMA FOX

5 MARASLI ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 HAVA DURUMU ATV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 MARASLI (OZET) ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 MARASLI ATV

4 YASAK ELMA FOX

5 CUKUR SHOW TV

6 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

7 YASAK ELMA (OZET) FOX

8 MARASLI (OZET) ATV

9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

10 SEFIRIN KIZI STAR TV

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