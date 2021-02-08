08 Şubat 2021 Pazartesi 11:27 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 11:27

Hercai 58. bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Atv ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan Hercai 58. bölümde Miran, Cihan'ı köşeye sıkıştırmıştır ancak onun Reyyan'ın bir şeyler sakladığına dair sözleriyle allak bullak olur. Reyyan ise Miran'dan daha fazla sır saklayamayacağına karar vermiştir. Reyyan, Miran'dan neyi saklıyor? İşte kaçıranlar için Hercai 58. bölüm full izleme linki.

HERCAİ 58. SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar ve İlay Erkök paylaşıyor.

HERCAİ 58. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hercai 58. bölümde; Dilşah'ın, Azize'yi yaralamasıyla tüm dengeler değişmiştir. Reyyan bir yandan Dilşah'ı korumak öte yandan da Azize'yi yaşatmak zorundadır. Ona bu zorlu sınavda destek verecek kişi ise Azra olacaktır.

Füsun kızının yerini bilen tek kişiyi, Azize'yi öldürmek isterken yaşatmak zorunda kalacak ve en sonunda her şeyi alt üst edecek bir intikam alacaktır.

Öte yandan Miran, Cihan'ı köşeye sıkıştırmıştır ancak onun Reyyan'ın bir şeyler sakladığına dair sözleriyle allak bullak olur.

Reyyan ise Miran'dan daha fazla sır saklayamayacağına karar vermiştir. Bununla ilgili bir adım atar ancak hepsini bekleyen bir sürpriz vardır. Reyyan, Miran'dan neyi saklıyor?

Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin yer aldığı dizinin Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstleniyor

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