07 Şubat 2021 Pazar 11:33 - Güncelleme: 07 Şubat 2021 Pazar 11:33

Sen Çal Kapımı, yeni bölümüyle Cumartesi akşamı FOX TV ekranlarında yayınlandı. Heyecanlı anların yaşandığı Sen Çal Kapımı son bölümde Serkan'ın açıklaması herkes için büyük bir şok olmuştur, özellikle Eda için... Aylardır aşkına tutunan Eda bu gelişme karşısında kararını tekrar gözden geçirir. Öte yandan Eda ve Deniz evlenme kararı alır. Sen Çal Kapımı yeni bölümden ilk fragman da izleyici karşısına çıktı. İşte kaçıranlar için Sen Çal Kapımı 30. bölüm full izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar. Sen Çal Kapımı 30. son bölüm izle!

SEN ÇAL KAPIMI 30. BÖLÜM İZLE





Sen Çal Kapımı 31. bölüm fragmanında; Eda ve Deniz evlenme kararı alıyor. Bu kararı aldıktan sonra Serkan, Eda'yı merak etmeye başlıyor. Peki Eda evlenme kararında ciddi mi?

SEN ÇAL KAPIMI 30. BÖLÜM ÖZETİ

Sen Çal Kapımı 30. bölümde Serkan'ın açıklaması herkes için büyük bir şok olmuştur, özellikle Eda için... Aylardır aşkına tutunan Eda bu gelişme karşısında kararını tekrar gözden geçirir. Eda'nın en fazla desteğe ihtiyacı duyduğu bu günlerde Deniz yine yanında olacaktır.

Serkan hatırlamadığı o bir yılda olup bitenleri anlamlandırmaya çalışırken Eda'yı da merak etmeye başlayacaktır.

Ayfer ve Alex ilişkilerini açıklama konusunda kararsızdır.

Selin'in gelişi sadece Eda'yı değil Ceren'i de huzursuz etmiştir. Melo arkadaşlarına destek olmak için elinden geleni yapar ama bu çabasının yetersiz kaldığı durumlar olacaktır.

Bütün bu olayların sonucunda Eda'nın yalnızca Serkan'la değil arkadaşlarıyla olan ilişkisi de ciddi bir sınav geçirecektir.

Oyuncular:

HANDE ERÇEL

KEREM BÜRSİN

NESLİHAN YELDAN

EVRİM DOĞAN

ANIL İLTER

MELİSA DÖNGEL

ÇAĞRI ÇITANAK

ELÇİN AFACAN

SİTARE AKBAŞ

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU

ALİCAN AYTEKİN

SARP BOZKURT

İLKYAZ ARSLAN

İLAYDA ÇEVİK

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