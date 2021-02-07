07 Şubat 2021 Pazar 12:13 - Güncelleme: 07 Şubat 2021 Pazar 12:13

Kuzey Yıldızı ilk Aşk, 50. bölümü Show Tv'de izleyenlerinin karşısına çıktı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 50. bölümde; Yıldız'ın hem hayali, hem de en büyük korkusu gerçek olmuştur. Bir yandan dünyanın en mutlu insanı olurken diğer yandan da korkuları kat be kat artmıştır. Yıldız'ın düşmesiyle birlikte gebeliği tehlikeye girmiştir. "Evladımı bana bağışla" diye dua eden Yıldız, bebeğini düşürecek mi? Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik komedi tadında izleyiciyle buluşturan dizi, her Cumartesi Show TV'de ekrana geliyor. İşte kaçıranlar için Kuzey Yıldızı 50. bölüm Puhu Tv full izleme sayfası. Kuzey Yıldızı 50. bölüm full izle!

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 50. BÖLÜM FULL İZLE

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 50. son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

KUZEY YILDIZI 50. BÖLÜM PUHU TV İZLE

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 50. Bölümünde; Yıldız'ın hem hayali, hem de en büyük korkusu gerçek olmuştur. Bir yandan dünyanın en mutlu insanı olurken diğer yandan da korkuları kat be kat artmıştır. Ama bu durum Kuzey için geçerli değildir. O, sonunda en büyük isteğine kavuşmuştur.

Bu sürpriz daha ilk günlerde hayatlarını nerdeyse tamamen değiştirir çünkü Kuzey, yine meşhur olağanüstü hal tedbirlerini uygulamaya başlar. Çünkü Yıldız'ı gözünden bile sakınmak istemektedir.

Doktorun yönlendirmelerinin de bunda payı büyüktür. Çünkü mutluluklarının, her an avuçlarından kayıp gitme ihtimali vardır.

Yıldız'ın stres yapmaması için restoranın yönetimine el koyan Kuzey için işler karışmaya başlıyor. Kızgın yağın içine biberleri atıp yangın çıkaran Şükrü yanlışlıkla kendisini de yakınca onu söndürme görevi Kuzey'e kalıyor.

Kuzey buna engel olmak için canını dişine takar. Tüm hayatını buna göre şekillendirir. Artık her şey Yıldız ve gittikçe büyüyen ailesi içindir. Sakındığı gözüne çöp batmaması için elinden gelenin fazlasını yapmasına rağmen olacakların önüne geçebilecek midir?

YILDIZ DÜŞÜYOR!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 50. Bölümünde; Evde kimsenin olmamasını fırsat bilen Yıldız restorana gitmek için dışarı çıkıyor ama bahçedeki taşa takılıp düşünce acı içinde kıvranmaya başlıyor. Ne kızlara ne de Kuzey'e sesini duyuramayan Yıldız'ın aklı sadece evladının sağlık durumuna takılıyor.

KUZEY YILDIZI 51. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



