08 Şubat 2021 Pazartesi 10:44 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 10:44

Arıza 21. bölümü ile Show Tv'de izleyenleriyle buluştu. Pazar akşamlarının aksiyon dolu dizisi Arıza 21. bölümde; Fuat Ersoylu, Burak'ın isteği üzerine sade bir törenle defnedilir. İhtiyar'ın sağ kolu Safir ise Ali Rıza'yla temasa geçer ve Ali Rıza'ya ilk vazifesini verir. Burak babasının ölmeden önce kendisine söylediği bir isimin peşine düşer. İşte kaçıranlar için Arıza 21. bölüm full izleme sayfası ve son bölümde yaşanan gelişmeler.

ARIZA 21. BÖLÜM İZLE SHOW TV

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor. Arıza 21. son bölüm full izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

ARIZA 21. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Arıza 21. Bölümde; Ali Rıza İhtiyar'la artık bir araya gelmiştir ve Balaban'ı bulacağına dair ona söz verir.

Ali Rıza, Balaban'ı ararken, Balaban Halide'nin kliniğine tatsız bir ziyarette bulunarak kendini gösterir. İhtiyar'ın öncülüğünde toplanan konsorsiyum üyeleri yeni dönemde neler yapacaklarını kararlaştırırlar. Burak ve Balaban ise yeni bir iş birliğinin temellerini atmıştır.

Babasıyla ilgili her geçen gün yeni bir şey öğrenen Ali Rıza'nın aklı ise iyiden iyiye karışır.

Ali Rıza sonunda İhtiyar ile tanışmayı başardı. İhtiyar kendi adını önce söylemek istemese de Ali Rıza'nın ısrarı sonucunda söylemeyi kabul etti.

Ali Rıza, Balaban'ı ararken, Balaban Halide'nin kliniğine tatsız bir ziyarette bulunarak kendini gösterir. Ali Rıza, "Meksika çıkmazı"ndan çıkmayı başararak Balaban'ı İhtiyar'a götürdü. Ali Rıza, İhtiyar'ın sinirli olduğunu farkederken, İhtiyar odasına çıkarak ağlamaya başladı.

İhtiyar'ın öncülüğünde toplanan konsorsiyum üyeleri yeni dönemde neler yapacaklarını kararlaştırırlar. Burak ve Balaban ise yeni bir iş birliğinin temellerini atmıştır. Babasıyla ilgili her geçen gün yeni bir şey öğrenen Ali Rıza'nın aklı ise iyiden iyiye karışır.

Arıza 21. Bölümünde Ali Rıza Balaban'ın teklifine yanıt vermek üzere depoya geldi. Babası hakkında bilgi isteyen Ali Rıza beklediği yanıtı alamayınca silahını Balaban'ın alnına dayadı.

BALABAN, HALİDE'NİN KLİNİĞİNDE

Halide ile geçirdiği ufak trafik kazası sonrasında Balaban'ı kliniğine getirdi. Balaban, Halide'nin yanında çalışan Sema'nın İhtiyar'ın ajanı olduğunu söyleyerek silahını doğrulttu.

"BU İŞİN ADINI KOYUN"

Halide, Haşmet ile birlikte galeride oturan Ali Rıza'yı aradı. Ali Rıza, Haşmet'ten ötürü telefonda tutuk bir şekilde konuşmak zorunda kalırken, Haşmet kızı ile aralarında olanlardan haberinin olduğunu ve derhal adının konulması gerektiğini söyledi.

Ali Rıza ile Halide Boğaz kenarında romantik bir kafede oturdular. Ali Rıza, Halide ile tanışmadan önce kendisini rüyasında gördüğünü anlattı.

BALABAN İLE ALİ RIZA'NIN TANIŞMASI

Balaban'ın bahis ağını bulmayı başaran Ali Rıza, taksiciler ile birlikte depoya baskın yaptı. Çatışmanın ortasında depoya gelen Balaban Ali Rıza'ya babasının da kendisi ile birlikte çalıştığını, kendisiyle de çalışmak istediğini söyledi.

Öte yandan Burak ve Murat Ersoylu'nun aralarında uzun zamandır büyüyen gerginlik sonunda kavgaya dönüştü. Kavga bittiğinde ikisi de yere yığıldılar.

BURAK'A BEKLENMEDİK MİSAFİR

Babasının mezarına gelen Burak beklemediği bir misafir ile karşılaştı. Balaban babasının kendisini iyi tanıdığını söylerken, Burak'a da "İsyan" bayraklarını açmaya hazır olmasını tembihledi.

Burak, abisinin babasını sattığını öğrendikten sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşar.