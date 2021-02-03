03 Şubat 2021 Çarşamba 14:15 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 14:15

Masumlar Apartmanı 20. bölümüyle izleyenleri duygulandırdı. Yayınlanan son bölümde İnci'nin Safiye'ynin tüm direktiflerine uyduğu görüldü. Masumlar Apartmanı 20. bölümde Safiye, İnci’ye hayatı dar etmekle meşgulken Naci’den gelen bir sürpriz, bastırmaya çalıştığı duyguları tekrar canlandırır. Gülru’nun gitmeden önceki son hamlesi Safiye’ye yıllar önce kapattığı bir kapıyı yeniden açtırır. İşte kaçıranlar için Masumlar Apartmanı 20. bölüm izleme linki.

MASUMLAR APARTMANI 20. BÖLÜM İZLE!

Masumlar Apartmanı 20. bölüm final sahnesinde ise Naci'nin fenalaşmasıyla birlikte Safiye'ye tutunması heyecanı doruklara çıkardı. Safiye Naci'ye tepki vermedi.Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu’nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

Masumlar Apartmanı 20. bölümde İnci, eve girmiş, yepyeni bir maceraya ilk adımı atmıştır. Her ne kadar sağlam durmakta kararlı olsa da daha ilk günden yaşadıkları onu umutsuzluğa sürükler.

Han, İnci’yi rahat ettirmek için elinden geleni yapar ancak Safiye’nin planları başkadır. Safiye, İnci’ye hayatı dar etmekle meşgulken Naci’den gelen bir sürpriz, bastırmaya çalıştığı duyguları tekrar canlandırır. Fakat Safiye direnmekte kararlıdır.

Gülben evdeki dengeleri korumaya çalışırken, Hikmet’in kafa karışıklığı İnci ve Safiye arasında yeni bir kriz yaratır.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan gerçek yaşanmış hikayeden uyarlanan Masumlar Apartmanı 20. bölümde; Neriman ise Ege ve Gamze’nin birlikteliğinin acısını henüz atlatamamışken bir de Gamze’nin entrikalarıyla uğraşmak zorunda kalır ve sonunda patlar.

Gülru’nun gitmeden önceki son hamlesi ise Safiye’ye yıllar önce kapattığı bir kapıyı yeniden açtırır.

Dizinin final sahnesinde ise Naci'nin fenalaşmasıyla birlikte Safiye'ye tutunması heyecanı doruklara çıkardı. Safiye Naci'ye tepki vermedi.

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