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Dizi

Baraj 25. bölüm full izle! Baraj 25. son bölüm izle!

Baraj 25. bölüm yayınlandı. Salı akşamları FOX TV ekranlarında yayınlanan uyarlama dizi Baraj 25. bölümde; Nehir Nazım'a her şeyi anlatır. Mert'in onun çocuğu olduğunu sötleyen Nehir, artık içindeki yükten kurtulmuştur. Bahar ise Nazım'ı bu düşünceden uzaklaştırmaya çalışır. Baraj 25. son bölümü izleyemeyenler için son bölüm özeti ve Baraj 25. bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor.

02 Şubat 2021 Salı 20:53 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 20:53
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Baraj 25. bölümüyle FOX TV'de izleyicisiyle buluştu. Baraj 25. bölümde; Nehir, Nazım’a Mert’in onun oğlu olduğunu söylemiştir. Gerçekler ortaya çıktıktan sonra Nazım’ı Nehir’e kaybetmekten korkan Bahar ise olayların gidişatını kendi eline almaya karar verir. DNA testinin sonucunu almaya giden Bahar Nazım'a yakalanır. Baraj 25. bölüm full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. Baraj 25. bölümü FOX Tv'den izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

BARAJ 25. BÖLÜM FULL İZLE!

her hafta Salı akşamı FOX Tv'de yayınlanan Baraj dizisi, 25. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi.

BARAJ 25. BÖLÜM ÖZETİ

Baraj dizisinin yayınlanan son bölümünde Nehir, Nazım’a Mert’in onun oğlu olduğunu söylemiştir fakat Nazım’ın gerçekleri kabullenmesi ve geçmişte uğradığı haksızlıkları affetmesi kolay olmayacaktır.

Gerçekler ortaya çıktıktan sonra Nazım’ı Nehir’e kaybetmekten korkan Bahar ise olayların gidişatını kendi eline almaya karar verir.

Baraj 25. bölümde; Bahar Nazım'a Nehir'in saçmaladığını söylese de Nazım'ın içine kurt düşer. DNA testi yaptırarak sonuçtan emin olmak isteyecektir.

DNA testinin sonucunu almaya giden Bahar Nazım'a yakalanır. Nazım kağıdı elinden alıp Mert'in babası olup olmadığını anlayacaktır.

BARAJ KONUSU

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı “Baraj” isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım’ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir’in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir’in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir’in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul’un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir’in fotoğraftaki Tarık’ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır...

Farklı hikayesiyle dikkatleri çeken Baraj dizisi her hafta salı günü FOX TV'de yayımlanıyor.

BARAJ OYUNCULARI

Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk, Iman Casablanca, Sait Genay, Tuna Orhan

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