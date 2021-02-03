2 Şubat 2021 Reyting sonuçları: Salı reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

03 Şubat 2021 Çarşamba 09:01 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 09:01

Salı akşamı yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği dünün reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Salı günü Salı akşamı Tv8'de Survivor 2021, TRT1'de Masumlar Apartmanı, Show Tv'de Güldür Güldür Show (Tekrar), FOX Tv'de Baraj, Atv'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizileri izleyenleriyle buluştu. Peki Salı reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte 2 Şubat 2021 Reyting sonuçları

Dün akşam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Masumlar Apartmanı, Baraj, Hekimoğlu ve Survivor 2021 yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Reytingler TİAK (Televizyon izleme araştırmaları kurumu) tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

2 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Şubat 2021 Salı günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz habere eklenecektir.

Geçen hafta Salı reyting sonuçları ise şöyle:

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 BARAJ FOX

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 HAVA DURUMU ATV

8 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

9 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 HEKIMOGLU KANAL D

7 ESRA EROL'DA ATV

8 BARAJ FOX

9 HAVA DURUMU ATV

10 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV