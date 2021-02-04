3 Şubat 2021 Reyting sonuçları: Çarşamba reyting sonuçlarında ilk 10 yapım

04 Şubat 2021 Perşembe 10:07 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 10:07

3 Şubat 2021 reyting sonuçları merak ediliyor. Çarşamba akşamı ekranlarda; Tv8'de Doğduğun Ev Kaderindir, TRT1'de Benim Adım Melek, Atv'de EKuruluş Osman, Star Tv'de Sol Yanım, Kanal D'de Sadakatsiz izleyenleriyle buluştu. Bu yapımlardan hangisinin daha fazla izlendiği, TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Çarşamba reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? İşte dün akşam en çok izlenen kanal ve Çarşamba reyting sonuçları...

Dün akşam Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv yayın akışında birbirinden güzel yapımlar yer aldı. Vatandaşlar sevdikleri dizilerin reyting sıralamasında kaçıncı olduğunu öğrenmek istiyor. Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Benim adım Melek ve Doğduğun ev kaderindir, Sol Yanım ve Survivor 2021 yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

Reytingler TİAK (Televizyon izleme araştırmaları kurumu) tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

Reyting ölçümleriyle Show Tv, Kanal D, Atv, TRT1, Star Tv gibi kanallarda dün akşam ekranlara gelen dizi, film ve programlar arasında en yüksek izleyici oranına sahip olan belirleniyor. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Çarşamba reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte 3 Şubat 2021 reyting sonuçları...

3 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen haftanın reyting sonuçları ise şöyle;

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birincil sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 ESRA EROL'DA ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

6 HAVA DURUMU ATV

7 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

AB İLK 10 PROGRAM

1 SADAKATSIZ KANAL D

2 KURULUS OSMAN ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

5 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

6 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 HAVA DURUMU ATV

10 BENIM ADIM MELEK TRT 1