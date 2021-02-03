03 Şubat 2021 Çarşamba 20:49 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 20:49

Sol Yanım 10. bölümü izleyenlerinin karşısına çıktı. Perşembe günleri ekrana gelen Sol Yanım dizisi artık yeni bölümleriyle artık Çarşamba günleri yayınlanacak. Sol Yanım 10. bölümde Otel odasında yaşadıkları tartışmadan sonra Selim ve Serra’nın yolları yeniden ayrılma noktasına gelir. Serra, annesinin İhsan’la geçmişini öğrenir ve bu sırrı kendisinden sakladığı için annesinden hesap sorar. İşte kaçıranlar için Star Tv Sol Yanım 10. bölüm izleme linki. Sol Yanım son bölüm full izle Star Tv!

SOL YANIM 10. BÖLÜM İZLE

Sol Yanım 10. bölümde Otel odasında yaşadıkları tartışmadan sonra Selim ve Serra’nın yolları yeniden ayrılma noktasına gelir. Serra, annesinin İhsan’la geçmişini öğrenir ve bu sırrı kendisinden sakladığı için annesinden hesap sorar.

Burak’ın yaşadığı maddi sıkıntıları bilen Serra, ona mahallede bir ev bulur. Selim, Burak ve Serra’nın bu yakınlığına anlam veremez. Hem Serra hem Burak ile arasına soğukluk girince, Selim’in sığındığı liman Biricik olur. Burak’ın mahalleye taşınmasının ardından kaza konusunun gündeme gelme ihtimalı Barbar’ı endişelendirir.

Asena’nın hamileliği evdeki tartışmaların odağı haline gelir. Oynadığı oyunlar açığa çıkan Asena, iyice köşeye sıkışır. İhsan ise Nilgün’le görüşebilmek için elinden geleni yapar.

Serra, burs teklifini kabul edecek mi? Serra, Nilgün ve İhsan arasındaki ilişkiyi nasıl öğrendi? Asena malikanede kalmaya devam edebilecek mi? Burak ve Serra arasında neler yaşanacak? Selim’in Serra’dan sakladığı farklı bir hayatı mı var?

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği Sol Yanım dizisinin başrollerinde; Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Taner Rumeli gibi önemli isimler yer alıyor.