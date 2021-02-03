03 Şubat 2021 Çarşamba 23:53 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 23:53

Kuruluş Osman 44. bölümde Osman Bey, Bayhoca'yı almak için harekete geçiyor. Aksiyon dolu sahnelerin yer aldığı Kuruluş Osman 44. bölümde; Bamsı, Osman Bey'e sitem eder. "Ben bu yaşa, Oğuz töresinin hiçe sayıldığını görmek için gelmedim. Madem çiğneyeceğim dersin, evvela benim cesedimi ciğneyesin!" der. Öte yandan Osman Bey'in obadan sürdüğü Göktuğ ise, Nikola'dan alınacak altınlar, Osman Bey'den alınacak intikam ve Türk topraklarından alacağı ganimetim peşine düşer. Peki Göktuğ ve Targun'un hedefi ne? İşte, kaçıranlar için Kuruluş Osman 44. bölüm izleme sayfası.

Kuruluş Osman 44. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Kuruluş Osman 44. bölümde Osman Bey, Bayhoca'ya karşılık Kulucahisar Kalesi'ni teslim etmeye karar verir. Kuruluş Osman 45. bölüm fragmanı da son bölümün ardından yayınlandı. Kuruluş Osman 44. bölüm izleyemeyenler için Kuruluş Osman son bölüm tek parça ve yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor. Kuruluş Osman 44. son bölüm full izle!

KURULUŞ OSMAN 44. BÖLÜM FULL İZLE

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 44. bölümü seyirciden büyük ilgi gördü.

KURULUŞ OSMAN 44. BÖLÜM ÖZETİ

Kuruluş Osman 44.bölümde; Osman Bey'in kararı ile obadan sürülen Göktuğ ve Targun, intikam için Bizans'la ittifak yapar ve güçlerini Flatyos'la birleştirir. Osman Bey'in obadan sürdüğü Göktuğ ise, Nikola'dan alınacak altınlar, Osman Bey'den alınacak intikam ve Türk topraklarından alacağı ganimetim peşine düşer. Peki Göktuğ ve Targun'un hedefi ne?

Dündar Bey, Nikola ile görüşmek üzere bir kez daha İnegöl Kalesi'nin yolunu tutarken, çaresiz kalan Lena, Bayhoca'yı geri alabilmek için Flatyos'tan yardım ister.

Savcı Bey'in oğlunu kurtarmak için yaptığı hamle pahalıya mal olurken; tüm cephelerde baskı altında kalan Osman Bey, Nikola'yı hiç beklemediği bir yerden vurmak üzere herkesi şaşırtacak bir strateji kurar. Osman Bey, Bayhoca'ya karşılık Kulucahisar Kalesi'ni teslim edecek mi?

Bamsı Alp, Osman'a sitem eder. "Ben bu yaşa, Oğuz töresinin hiçe sayıldığını görmek için gelmedim. Madem çiğneyeceğim dersin, evvela benim cesedimi ciğneyesin!" der.

Savcı Bey, oğlunu kurtarmak için nasıl bir plan yapacak? Nikola, Dündar Bey'e nasıl bir vaatte bulunacak?

Lena Hatun'un Flatyos'tan yardım talebinin sonuçları ne olacak?

Bala Hatun, Osman Bey için bulduğu yeni eş adayını nasıl bir sınava tabi tutacak?