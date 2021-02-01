01 Şubat 2021 Pazartesi 23:45 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 23:45

Uyanış Büyük Selçuklu 19. bölümüyle izleyenlerine duygu ve heyecan dolu anlar yaşattı. Tarihin şanlı zaferlerinin yazıldığı olayları ekrana getiren Uyanış Büyük Selçuklu 19. bölümde; Melikşah Sultan'ı saraya getiren Sencer, babasının ölmemesi için dua ederken, bir yandan da şehitlerin kanını yerde bırakmamak için savaşır. Saray geçici olarak Terken Hatun ve Zübeyde Hanım'ın idaresine geçer. Peki Melikşah Sultan ölecek mi? Uyanış Büyük Selçuklu 19. bölümü izlemek isteyenler için son bölüm tek parça halinde haberimizde yer alıyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 19. BÖLÜM İZLE!

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UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 19. SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Pazartesi akşamı TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünde; Hasan Sabbah, Rüstem, Behram ve nice fedaisinin ölümünden sorumlu tuttuğu Sencer’den intikam almak için onu bir pusuya çekmişti.

Sencer’i bu pusudan kurtarmak için son anda yetişen Melikşah, Sabbah’ın bir tertibi neticesinde zehirlenmiş ve bu zehrin tesiriyle yere yığılmıştı. Sencer, Melikşah’ın canına zeval gelmesin diye kendisini siper etmişti. Sencer, Melikşah’ı Faysal ve Sabbah’tan koruyabilecek midir? Onları bu müşkül vaziyetten kim kurtaracaktır?

Öte yandan hamile kalarak Zübeyde ile olan yarışında bir koz elde etmeyi başaran Terken, daha da güçlenebilmek adına Tacülmülk’ü Nizamülmülk ve Zübeyde’ye karşı yeni ittifaklar bulması yönünde uyarmıştır. Bunun neticesinde Tacülmülk hangi tehlikeli düşmanla işbirliği yapmanın eşiğine gelecektir? Göze girebilmek için girişeceği hangi eylem kendisini zora sokacaktır?

Diğer taraftan sarayda görev yaptığı yıllarda Selçuklu’nun birçok gizli belgesini kaçırmayı başarmış olan Hasan Sabbah, bu gizli belgeleri Selçuklu’yu yıkmak için harekete geçmiş olan Haçlı kontlarına ve Selçuklu topraklarında dehşet saçan Markus’a teslim edebilecek midir? Sencer, bu belgeleri ele geçirmeyi başarıp Sabbah ile Haçlı kontlarının ortaklaşa girişeceği yıkım faaliyetlerine engel olabilecek midir?

Uyanış Büyük Selçuklu 19. bölümde; Sencer, babasına yeni kavuşmuşken onu kaybedecek olmanın korkusunu ve hüznünü yaşar.

Maruz kaldığı zehrin tesiriyle ölümle pençeleşmekte olan Melikşah’ın yokluğunda Isfahan’da ne gibi gelişmeler yaşanacaktır? Ahali ve ordu içinde başlayacak olan huzursuzluklar nasıl önlenecektir?